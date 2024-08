Arti e Sapori a Zoppola il 2-3-4 agosto con 20 spettacoli di circo contemporaneo

ZOPPOLA – Arti e Sapori, 18^ Fiera Internazionale dello Spettacolo di Strada in programma il 2-3-4 agosto porta a Zoppola 10 compagnie internazionali di artisti di strada: musicisti, acrobati, clown e giocolieri si esibiranno nelle 3 serate in più di 20 spettacoli tutti gratuiti nelle piazze e lungo le vie del centro storico.

Venerdì 2 agosto alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione della manifestazione con la presenza di Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il parlamento e i vertici delle Pro Loco Regionali.

Tra le esibizioni più attese c’è quella della compagnia Afro Jungle Jeeg acrobats che da 20 anni gira tutta Europa con l’obiettivo di far conoscere la cultura kenyota. Porteranno in scena lo spettacolo “Imani Ya Bwana JABALI” che in lingua swahili significa “Nuova vita e nuovo inizio” regalando un crescendo di numeri acrobatici accompagnati da musiche tradizionali per far rivivere agli spettatori le emozioni che gli artisti hanno provato lasciando il Kenya per cercare fortuna altrove.

Una divertente parodia sul ruolo della casalinga, anzi delle Supercasalinga, eroina della casa tra prove di velocità, sfide tecnologiche, esercizi di precisione: è questo il nodo narrativo dello spettacolo di Roberta Paolini che crea un simpatico personaggio in cui all’ingrediente principale, il clown e la sua comicità, si uniscono acrobatica, giocoleria comica, danza e un pizzico di follia. “BANG!” è il titolo dello spettacolo di Facundo Muñoz Trovo: un suono definitivo, l’origine e la fine di tutto.

La narrazione scenica che accompagna l’esibizione acrobatica mette in risalto la forte personalità dei due protagonisti: Robert è sopraffatto degli obblighi di essere un adulto, Dina invece è un concentrato di spensieratezza. Con la sua travolgente simpatia Dina spinge Robert nel proprio mondo, dimostrando quanto fragile sia l’idea di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

La manifestazione già da molti anni presenta un percorso ad anello lungo 2 km che percorre tutto il centro storico riscoprendo cortili, aprendo vecchi portoni e dando nuova vita ad angoli dimenticati. Un esempio è il cortile di Via Silvestri dove il Ristorante Il Mulino apre per il prossimo weekend la sua Gintoneria.

In questa suggestiva location si potranno gustare ottimi cocktail a base Gin Risorgimento 5 il pluri-premiato gin di produzione zoppolana. Una lunga passeggiata per i visitatori della manifestazione lungo la quale potranno degustare le offerte enogastronomiche di 20 chioschi allestiti da ristoratori, associazioni, food truck, birrifici artigianali, cantine e fare shopping nelle oltre 70 bancarelle di artigiani, artisti e hobbisti.

I più piccoli sono tra i protagonisti di Arti e Sapori 2024, a loro sono dedicate in particolare alcune iniziative creative. La prima è un laboratorio di mosaico per bambini tra i 5 e i 14 anni che prevede la realizzazione di un manufatto con l’utilizzo di coloratissime tessere di pasta vetrosa tagliate a mano.

Si terrà Sabato 3 e Domenica 4 agosto dalle 18.30-20.00 e dalle 20.00-21.30 nell’area compresa tra il municipio e la chiesa. Consigliamo la prenotazione: whatsapp 3497139979. Sempre nella stessa location si tiene il laboratorio di pirografia in programma Sabato e Domenica dalle 17.00 alle 20.00.

Per prenotare: whatsapp 3407259783. Non ci sono orari e non serve prenotazione per i laboratori a cura di 4M3 APS di Casarsa in programma nell’area dell’Oratorio fina da venerdì 2 agosto: decorazione di formine in gesso e modellismo radiocomandato a disposizione di tutti i bambini.

Arti e Sapori 2024 rende omaggio anche a due artisti zoppolani: i quadri di Bruno Pighin saranno in mostra nei locali delle ex Poste in Piazza Vittorio Emanuele, mentre nei locali dell’Oratorio ci sarà un tributo a Enzo Borean nel primo anniversario della sua scomparsa con l’esposizione di opere dell’artista tra le quali anche bozze di quadri incompiuti. Sempre qui è prevista anche una mostra di artisti locali: quadri, sculture, decorazioni.

In una sorta di “gemellaggio spontaneo” Arti e Sapori diventa quest’anno una vetrina per alcune delle eccellenze di Clauzetto, paese noto come il balcone sul Friuli. Il chiosco della Pro Loco presenta nel suo menù anche la balota, piatto tipico di Clauzetto realizzata direttamente dallo chef del ristorante Corona 2.0 (SOLO SABATO 3 AGOSTO), i cjarsons conditi con il burro e la ricotta affumicata della Latteria Pradis di Sopra. Sempre qui i visitatori potranno ritirare le brochure con suggerimenti per visitare Clauzetto e in particolare le Grotte di Pradis uno spettacolo della natura a due passi da casa.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha premiato l’impegno degli organizzatori nella promozione dei prodotti e delle attività del territorio assegnando a questa manifestazione il titolo di IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA.

Tutte le informazioni aggiornate con mappe, menù e programma nel sito www.artiesapori.com