Atp Challenger 75 Cordenons: qualificazioni, esce subito Brancaccio

CORDENONS – Archiviata la nona edizione dell’Itf W75 femminile di Cordenons che ha il successo finale dell’olandese Anouk Koevermans, è già tempo di voltare pagina con l’inizio delle qualificazioni dell’Atp Challenger 75, dotato di un montepremi da 82mila dollari, giunto alla 21esima edizione.

Nel tabellone cadetto sono iscritti 24 giocatori in cerca di 6 posti nel tabellone principale che verranno decretati lunedì 5 agosto al termine del turno finale di qualificazione.

Si consuma subito una sorpresa con l’eliminazione di Raul Brancaccio, numero 1 del tabellone cadetto, sconfitto in 3 set (6-1 3-6 6-2) da Alessandro Pecci.

In apertura di giornata Andrea Picchione (n.361 Atp) supera senza particolari patemi la wildcard dell’Eurosporting Treviso Pietro Romeo Scomparin con il punteggio di 6-0 6-3. Soltanto nella seconda frazione il 23enne trevigiano ha avuto un iniziale sussulto che gli ha permesso di scappare sul 2-0, ma è stato un fuoco di paglia che si è esaurito in un battere di ciglia.

Nella sfida ispanico-argentina tra Alcala Gurri e Lautaro Midon ha prevalso il primo per 7-5 4-6 3-1, dopo una sfida che ha vissuto su un andamento altalenante per circa 2 ore, poi il tennista albiceleste è stato costretto al ritiro a causa dei crampi.

Autentica battaglia nel secondo dei tre derby azzurri di giornata che ha visto impegnati Andrea Guerrieri e Marcello Serafini sul campo centrale SerenaManiva. Vittoria in rimonta per Serafini che si è imposto con il punteggio di 4-6 7-5 6-4, in circa 2 ore e 30 minuti di gioco. Il 21enne romagnolo ha avuto la capacità di ribaltare una sfida che sembrava già segnata sul 6-4 5-3 in favore di Guerrieri.

Avanza al turno finale Federico Iannaccone che doma la resistenza del georgiano Saba Purtseladze con il punteggio di 6-4 6-3. L’anno scorso il tennista molisano si spinse fino ai quarti di finale.

Passa al secondo turno anche il croato Luka Mikrut che supera in 3 set (5-7 6-3 6-3) l’austriaco Oberleitner.

Esce a testa altissima il 17enne Daniel Berto in forza all’Eurosporting Treviso che cede il passo dopo un’autentica maratona, durata quasi 3 ore all’olandese Ryan Njboer, numero 6 del seeding cadetto vincitore con il punteggio di 7-6 3-6 6-1.

Per Berto ci sono molti rimpianti soprattutto nel primo set durato un’ora e mezza circa, quando non ha saputo concretizzare 7 set point, tre sul 5-4 e servizio e quattro nel tie-break.

Autentico braccio di ferro sul centrale nell’ultimo derby azzurro di giornata tra Luca Castagnola e Gabriele Piraino vinto dal giocatore vicentino con il punteggio di 2-6 6-2 7-6 al termine di una partita dai due volti nella quale Castagnola poteva chiudere sul 5-2 40-15, prima di subire il parziale ritorno di Piraino.

Lunedì 5 agosto prenderanno il via gli incontri del tabellone principale con l’atteso debutto dello spagnolo Albert Ramos Vinolas, testa di serie numero 1 ed ex top 20 Atp, opposto all’austriaco Lukas Neumayer nel match serale in programma non prima delle 19 sul campo centrale SerenaManiva.

Da seguire con interesse anche la sfida tra Federico Arnaboldi, testa di serie numero 8, vincitore nel recente challenger di Verona e il croato Matej Dodig, uno dei talenti più interessanti tra i nuovi Next Gen, già semifinalista quest’anno nei challenger di Spalato e Zagabria. Curiosità anche per il debutto del 21enne spagnolo Daniel Rincon, numero 3 del seeding friulano e fresco reduce dal successo nel challenger di Tampere, che troverà dall’altra parte della rete il belga Alexander Blockx.

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

[Alt] Alessandro Pecci (ITA) b. [1] Raul Brancaccio (ITA) 6-1 3-6 6-2

Federico Iannaccone (ITA) vs [10] Saba Purtseladze (GEO) 6-4 6-3

[2] Luka Mikrut (CRO) b. Neil Oberleitner (AUT) 5-7 6-3 6-3

[8] Marcello Serafini (ITA) b. Andrea Guerrieri (ITA) 4-6 7-5 6-4

[3] Andrea Picchione (ITA) b. [WC] Pietro Romeo Scomparin (ITA) 6-0 6-3

Max Alcala Gurri (ESP) b. [9] Lautaro Midon (ARG) 7-5 4-6 3-1

[4] Gonzalo Villanueva (ARG) vs [WC] Peter Buldorini (ITA)

[7] Nino Serdarusic (CRO) b. Kirill Kivattsev 7-6 (4) 4-6 6-1

Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) b. [5] Valerio Aboian (ARG) 6-4 6-3

[11] Lorenzo Joaquin Rodriguez (ARG) b. [Alt] Diego Augusto Barreto Sanchez (ESP) 6-1 7-6(3)

[6] Ryan Nijboer (NED) vs [WC] Lorenzo Berto (ITA) 7-6 (9) 3-6 6-1

[WC] Luca Castagnola (ITA) vs [12] Gabriele Piraino (ITA) 2-6 6-2 7-6 (4)