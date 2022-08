Atp Challenger 80 Cordenons Internazionali Fvg, avanzano Pellegrino e Djere

CORDENONS – E’ stata la pioggia caduta nella notte appena trascorsa, la grande protagonista (in negativo), della terza giornata della 19° edizione dell’Atp Challenger 80 di Cordenons, che si disputa sui campi dell’Eurosporting.

Purtroppo proprio la terra battuta non è stata in grado di reggere l’inclemenza del maltempo e nonostante l’incessante impegno che merita un doveroso plauso da parte dei ragazzi addetti alla manutenzione dei campi coordinati da Claudio Bortoletto, il programma è stato drasticamente ridotto per tutelare l’incolumità degli atleti.

Dopo vari tentativi di inizio del programma sul centrale tra cui l’inizio del match tra l’azzurro Bellucci e l’argentino Carabelli, sospeso sul 3-0, il supervisor Atp Riccardo Ragazzini di concerto con la direttrice del torneo Serena Raffin, ha deciso di mettere in campo due soli incontri sul centrale e altri tre, invece dei 12 singolari inizialmente programmati.

Fortunatamente c’è anche del tennis giocato di cui raccontare. Il primo a conquistare il secondo turno nella giornata odierna è stato il cinese Zhizhen Zhang, numero 197 Atp, che ha superato con il punteggio di 6-2 6-4, il russo Pavel Kotov, testa di serie numero 4. Il 25enne di Shanghai sta vivendo un periodo di forma decisamente brillante, con la finale raggiunta nel Challenger di Trieste e la semifinale a Braunschweig.

Grande sorpresa nella sfida tra il qualificato Andrey Chepelev e il ceco Zdenek Kolar, numero 6 del seeding friulano, che nell’ultimo Roland Garros aveva messo alla frusta Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo. Chepelev si è imposto in rimonta per 4-6 6-2 6-0 non dando alcuna chance al proprio avversario nel secondo e terzo set.

Si ferma al primo turno la corsa del 20enne triestino Giacomo Dambrosi, l’allievo di Mosè Navarra deve cedere il passo allo statunitense Moreno De Alboran, con il punteggio di 6-3 6-4, in una sorta di derby tra qualificati.

Il sorriso azzurro lo regala Andrea Pellegrino che gioca un match ordinato contro il qualificato norvegese Viktor Durasovic e lo regola con un periodico 6-4, maturato senza troppi patemi per il tennista pugliese.

In serata la testa di serie n.1, il serbo Laslo Djere ha sconfitto nettamente 6-4 6-2 il belga Kimmer Coppejans.

In concomitanza ai match dell’Atp Challenger, alle 19 di mercoledì 3 agosto si svolgerà all’Eurosporting Cordenons la presentazione del libro “BEPI … OLTRE LA RETE” accompagnata da una chiacchierata in ricordo di Edi Raffin con l’autore Prando Prandi, Bepi Zambon e Mosè Navarra. Ingresso Libero e Gratuito.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

A. Pellegrino (ITA) vs [Q] V. Durasovic (NOR) 6-4 6-4

[1] [WC] L. Djere (SRB) vs [Q] K. Coppejans (BEL)

[LL] A. Chepelev vs [6] Z. Kolar (CZE) (6) 4-6 6-2 6-0

[Q] N. Moreno De Alboran (USA) vs [Q] G. Dambrosi (ITA) 6-3 6-4

Z. Zhang (CHN) – [4] P. Kotov 6-2 6-4

L. Darderi (ITA) vs D. Dzumhur (BIH) 1-1 0-15

M.Bellucci (ITA) (Q) – C.U.Carabelli (ARG) (3) 3-0 Sosp.