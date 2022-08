Atp Challenger 80 Internazionali Fvg, la finale è Vavassori-Zhang

CORDENONS – Andrea Vavassori si regala una delle più belle pagine della sua carriera tennistica conquistando la finale dell’Atp Challenger 80 di Cordenons, la seconda in carriera per il 27enne torinese, dopo quella ottenuta soltanto 7 giorni fa a San Benedetto del Tronto. Il punteggio finale è stato 6-7 6-1 6-4, dopo circa 2 ore e 40 minuti di gioco. Il torinese è seguito in questo torneo da Davide Della Tommasina, solitamente però lavora a Pinerolo con il padre Davide.

La semifinale è stata un pieno di emozioni e capovolgimenti di fronte per entrambi i giocatori. Vavassori è partito meglio ed ha subito allungato sul 3-2, ma è stato immediatamente agguantato da Moreno De Alboran.

Dopo un ulteriore palla break non convertita nel settimo game, l’incontro si è trascinato fino al tie-break, ma con scambi prolungati di pregevole fattura, alternati a discese a rete e serve and volley, specie dalla parte di Vavassori. L’epilogo naturale della prima frazione è stato in favore di Moreno De Alboran cinico nello sfruttare un paio di errori gratuiti di troppo da parte di Vavassori.

Nel secondo set l’incontro ha cambiato decisamente direzione e padrone, il torinese ha preso immediatamente un vantaggio consistente fino al 3-0, prima di chiudere sul definitivo 6-1, con lo statunitense in balia del forcing a tuttocampo dell’azzurro.

Il vero thriller si è però consumato nel set decisivo, Vavassori dopo aver salvato una palla break nel sesto gioco e non averne capitalizzate due in quello successivo, si è trovato spalle al muro sotto per 0-40, ma è riuscito a risalire la china grazie all’ausilio del servizio e del dritto. Il torinese ha alzato definitivamente la voce sul 4-4, con Moreno De Alboran al servizio, Vavassori si è conquistato due palle break e sulla seconda ha chiuso con uno smash vincente, che non ha dato scampo allo statunitense. Con un 74% di punti vinti sulla prima, Vavassori è andato a servire per il match senza più tremare, tra il tripudio del centrale entusiasta di rivedere un italiano in finale, quattro anni dopo il trionfo dell’indimenticato, a queste latitudini, Paolo Lorenzi.

Domenica 7 agosto andrà in scena la finale del singolare maschile a partire dalle ore 18.

In concomitanza con le fasi finali del Torneo l’ingresso alle tribune del Campo Centrale sarà possibile attraverso l’acquisto di biglietti al costo di 5 euro per la singola giornata di domenica 7 agosto, oppure può essere prenotato in prevendita online al prezzo di 6,10 euro.

SEMIFINALI TABELLONE SINGOLARE:

[Alt] A. Vavassori (ITA) vs [Q] N. Moreno De Alboran (USA) 6-7 (5) 6-1 6-4

[7] A. Muller (FRA) vs Z. Zhang (CHN) 3-6 6-4 3-6

FINALE TABELLONE DOPPIO:

[1] I. Sabanov (SRB) / M. Sabanov (SRB) vs [3] D. Brown (JAM) / A. Vavassori (ITA) 4-6 5-7