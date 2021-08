Atp Challenger Cordenons: esce Bonadio, avanzano Cerundolo e Huesler

CORDENONS – Si è aperto con un derby a tinte azzurre la quarta giornata dell’Atp Challenger Cordenons Acqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup – Internazionali del Friuli Venezia Giulia, dotato di un montepremi di 44.820 euro. Giulio Zeppieri si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 sul pordenonese Riccardo Bonadio.

L’incontro è stato dominato dal 19enne romano dall’inizio alla fine, dopo un break ottenuto nel secondo gioco, Zeppieri ha controllato a proprio piacimento il ritmo degli scambi, costringendo Bonadio, che ha sofferto le rotazioni mancine del romano, a provare alcune soluzioni forzate da fondocampo sfociate spesso in errori gratuiti. Il 6-3 con il quale si è chiuso il primo set è stato l’esatta fotografia di quanto visto sul campo. In avvio di secondo set il 28enne di Azzano Decimo ha perso nuovamente il servizio e l’unica chance di rientrare si è palesata nel quarto game, ma il romano è riuscito a salvarsi con un ottimo servizio. Bonadio ha accusato il contraccolpo per l’occasione mancata e ha incassato un nuovo break, che ha segnato la resa definitiva.

Si ferma la corsa di Lorenzo Giustino che trova un ostacolo insormontabile nell’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 3 e attuale 119 della classifica mondiale, il giocatore albiceleste si è imposto con un doppio 6-3 gestendo lo spartito del match con una costante pressione su entrami i colpi da fondocampo. Unico passaggio a vuoto sul 3-1 del secondo set quando Cerundolo ha ceduto il servizio per l’unica volta nel match. Nei quarti Francisco Cerundolo affronterà Giulio Zeppieri, in un confronto che si annuncia molto interessante.

Conquista i quarti di finale anche lo svizzero Marc Andrea Huesler (n.175 Atp) che non dà scampo all’argentino Camilo Ugo Carabelli superato con un perentorio 6-4 6-3. Lo zurighese ha avuto difficoltà solo a metà del primo set, quando sotto per 4-2 ha infilato quattro games consecutivi che hanno sentenziato l’argentino. Nel secondo parziale Huesler ha continuato a macinare gioco con la chela mancina al servizio, alternando scambi da fondocampo a qualche efficace discesa a rete. Per lo svizzero in arrivo un quarto di finale contro l’azzurro Gian Marco Moroni o il cileno Barrios Vera

Nell’ultimo incontro di primo turno, derby sudamericano tra il peruviano Varillas e il cileno Tabilo, che ha visto il successo del primo con un doppio 6-4, al termine di una partita molto equilibrata decisa su pochi punti. Un risultato che dimostra la crescita del 25enne di Lima, attualmente numero 127 della classifica Atp.

Il 5 agosto a partire dalle 11 sul centrale Acqua Dolomia: in campo Francesco Forti contro l’argentino Collarini, a seguire dopo un doppio, ci sarà l’incontro di Stefano Travaglia, numero 1 del seeding, contro l’argentino Thiago Augustin Tirante finalista a Trieste. In serata sfida intrigante tra Gaio ed Etcheverry, vincitore domenica scorsa nel challenger di Trieste.

RISULTATI SECONDO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

G.ZEPPIERI (ITA) (q) – R.BONADIO (ITA) (wc) 6-3 6-2

F.CERUNDOLO (ARG) (3) – L.GIUSTINO (ITA) 6-3 6-3

M.HUESLER (SUI) – C.U.CARABELLI (ARG) (q) 6-4 6-3

T.BARRIOS VERA (CHI) – G.M. MORONI (ITA)

RISULTATI PRIMO TURNO SINGOLARE:

J.P.VARILLAS (PER) (4) – A.TABILO (CHI) 6-4 6-4