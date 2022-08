Atto vandalico nelle Grotte di Pradis. Interviene il sindaco Cescutti

CLAUZETTO – Atto vandalico presso le Grotte di Pradis.

Sul fatto, il sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti, Ente gestore del sito turistico delle Grotte di Pradis in virtù degli accordi in essere con la Parrocchia di Clauzetto, ha scritto questa nota, per portare a conoscenza che il 15 agosto “è stata riscontrata la commissione di gravi atti vandalici ai danni del sito stesso. Il fatto è stato riscontrato all’apertura odierna del sito turistico ed è stato probabilmente commesso nella notte precedente, con imbrattamenti del Cristo bronzeo in fondo all’Orrido e dell’ambiente circostante. L’imbrattamento è stato effettuato apportando scritte di ispirazione apparentemente satanica finalizzate a violare la sacralità del luogo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Castelnovo del Friuli che hanno effettuato i rilievi del caso acquisendo immagini, testimonianze e le riprese delle telecamere di sorveglianza che potranno risultare particolarmente utili ai fini delle indagini”.

“Si prega – conclude il sindaco – di divulgare il contenuto del presente comunicato evitando di fornire ai responsabili visibilità eccessiva dell’episodio e senza pubblicazione di immagini delle scritte blasfeme da qualunque fonte le stesse possano provenire”.