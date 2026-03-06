7.1 C
Pordenone
sabato , 7 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Aviano: nuovi voli cargo verso il Golfo di tecnici specializzati e mezzi

Provincia
Aggiornato:
Sandro Rinaldini
By Sandro Rinaldini

AVIANO – Sono continuati anche oggi, venerdì 6 marzo, i voli di aerei cargo dalla base di Aviano verso le località del Golfo. In mattinata tre aerei Lockheed Martin C130-J-30 Super sono arrivati dalla base di Ramstein in Germania. Verso le 14.45 due di loro sono ripartiti con rotta verso il sud Italia, sorvoando poi Grecia, Cipro, Egitto e qui, come già in altri voli militario della Us Air Force partiti da Aviano sono stati spenti i trasnsponder Adf (tracciatori si rotta) con altri sistemi non rilevabili, con tutta probabilità i due Lockheed Martin – sigla RCH827 e RCH803- si sono diretti in una base Usa o in Kuwait o in Qatar.

I velivoli appertengono al 19 Airlift Wing con base operativa a Little Rock in Arkansas e fanno parte della flotta aerea dell’Air Mobility Command. In particolare gli uomini del 19 Airlift Wing sono specialisati in manutenzione e controllo dei velivoli militari specie dei caccia F16 o similari. Nella loro base è situato uno dei più grandi magazzini di ricambi e i tecnici sono altamente specializzati in interventi di assisttenza tecnica, controllo e intervento manutentivo.

Attraverso uno specifico programma, i tecnici addetti alle forniture trascorrono del tempo sulla linea di volo osservando come i manutentori risolvono i problemi degli aeromobili, mentre i manutentori apprendono come i componenti di ricambio vengono ordinati, tracciati e consegnati.

Con tutta probabilità si potrebbe trattare, quindi, di voli di trasferimento di tecnici e materiali a supporto della efficeinza operativa dei caccia F16 in dotazione alla aviazione americana e israeliana inpiegata nelle zioni di bombardamento nell’area del Golfo e a protezion e delle navi cisterna nello stretto di Hormuz. Dietro ai due velivoli amiricani da Brescia è partito, seguendoli a poca distanza, un cargo Boeing C-17A Globemaster della forza aerea del Kuwait. In serata ad Aviano è poi atterrato un Boeing C-40 Clipper partito da Napoli utilizzato per trasporto di persone. Al.Rin.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.