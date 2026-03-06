Aviano: nuovi voli cargo verso il Golfo di tecnici specializzati e mezzi

AVIANO – Sono continuati anche oggi, venerdì 6 marzo, i voli di aerei cargo dalla base di Aviano verso le località del Golfo. In mattinata tre aerei Lockheed Martin C130-J-30 Super sono arrivati dalla base di Ramstein in Germania. Verso le 14.45 due di loro sono ripartiti con rotta verso il sud Italia, sorvoando poi Grecia, Cipro, Egitto e qui, come già in altri voli militario della Us Air Force partiti da Aviano sono stati spenti i trasnsponder Adf (tracciatori si rotta) con altri sistemi non rilevabili, con tutta probabilità i due Lockheed Martin – sigla RCH827 e RCH803- si sono diretti in una base Usa o in Kuwait o in Qatar.

I velivoli appertengono al 19 Airlift Wing con base operativa a Little Rock in Arkansas e fanno parte della flotta aerea dell’Air Mobility Command. In particolare gli uomini del 19 Airlift Wing sono specialisati in manutenzione e controllo dei velivoli militari specie dei caccia F16 o similari. Nella loro base è situato uno dei più grandi magazzini di ricambi e i tecnici sono altamente specializzati in interventi di assisttenza tecnica, controllo e intervento manutentivo.

Attraverso uno specifico programma, i tecnici addetti alle forniture trascorrono del tempo sulla linea di volo osservando come i manutentori risolvono i problemi degli aeromobili, mentre i manutentori apprendono come i componenti di ricambio vengono ordinati, tracciati e consegnati.

Con tutta probabilità si potrebbe trattare, quindi, di voli di trasferimento di tecnici e materiali a supporto della efficeinza operativa dei caccia F16 in dotazione alla aviazione americana e israeliana inpiegata nelle zioni di bombardamento nell’area del Golfo e a protezion e delle navi cisterna nello stretto di Hormuz. Dietro ai due velivoli amiricani da Brescia è partito, seguendoli a poca distanza, un cargo Boeing C-17A Globemaster della forza aerea del Kuwait. In serata ad Aviano è poi atterrato un Boeing C-40 Clipper partito da Napoli utilizzato per trasporto di persone. Al.Rin.