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“Prima Pagina”, una storia dal passato per leggere il presente: incontro il 27 con Antonella Fiaschi all’ex Savio

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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PORDENONE – Un viaggio tra memoria, attualità e letteratura per interrogare il presente attraverso le storie del passato. È questo il cuore dell’incontro con la scrittrice Antonella Fiaschi, in programma mercoledì 27 maggio alle 18 negli spazi dell’ex Tipografia Savio, in via Torricella 2 a Pordenone.

L’appuntamento, dal titolo “Prima Pagina. Una storia dal passato per cambiare il presente”, è organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti APS in collaborazione con l’Associazione Scrittori FVG, con il patrocinio del Comune di Pordenone. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Anna Vallerugo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del percorso umano e letterario di Fiaschi, autrice già nota ai lettori per i romanzi La metamorfosi dell’angelo (2022) e La maschera del diavolo (2024), pubblicati da Gaspari Editore.

Antonella Fiaschi vive e lavora a Udine, dove esercita la professione di avvocato. Parallelamente all’attività forense coltiva da anni una profonda passione per il teatro, partecipando a compagnie amatoriali come attrice e regista. Un’esperienza artistica che si riflette anche nella sua scrittura, attenta alle dinamiche umane e ai temi della memoria, dell’identità e del cambiamento sociale. L’incontro sarà seguito da un brindisi con l’autrice, occasione conviviale aperta al pubblico per proseguire il dialogo in un clima informale.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni:
tel./WhatsApp 351 8302661
[email protected]
www.circoloculturapn.org

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