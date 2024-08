Campone borgo delle cose belle. Intenso fine settimana

CAMPONE – In arrivo due fine settimana molto intensi nel borgo di Campone (10/11 e 17/18 agosto), nell’arco di tutta la giornata il cortile di Grisa ospiterà la rassegna Campone Borgo delle Cose Belle, all’insegna di creatività, arte, manualità, collezionismo.

Saranno presenti numerosi espositori e si potranno inoltre ammirare ricami, miniature e decori in stile vittoriano, in tema con la mostra in corso “Omaggio a Charles Dickens”, inaugurata il 27 luglio alla presenza del Vescovo, monsignor Giuseppe Pellegrini, e del sindaco di Tramonti di Sotto, Giampaolo Bidoli.

Sempre sabato 10 agosto, in località Grisa, alle ore 18.00, è previsto un incontro con l’autore: lo scrittore Fabio Piuzzi, in dialogo con la critica letteraria Elisabetta Zambon, presenterà il suo ultimo romanzo “Il campo dei morti” edito da Morganti: un romanzo dal ritmo intenso, pieno di colpi di scena, di intrecci tra passato e presente, un thriller che tiene il lettore col fiato sospeso fino alla fine.

Franca Benvenuti