“Centrale sonora”, suggestiva Alba in concerto domenica 4 agosto

MALNISIO – Al via domenica 4 agosto alle 6:00 del mattino la seconda edizione del progetto “Centrale Sonora”, uno degli ingranaggi principali dei contenitori culturali finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia che si terrà all’ex centrale idroelettrica di Malnisio e sarà inaugurata dal suggestivo e inedito evento in programma alle prime luci del mattino: “Alba in concerto – Incontro di stili” performance in cui suoni e colori dell’elettronica moderna si fondono armonicamente con la tradizione più colta, arricchendosi e ampliandosi attraverso le suggestioni più moderne.

A dare vita a questo confronto tra diverse entità strumentali ci sono Erica Fassetta al violino, Elisa Fassetta al violoncello, Stefani Fassetta al pianoforte, Gianni Fassetta alla fisarmonica, i suoni dei sintetizzatori e sequencers di Giuliano e Valter Poles, nonché le note di Vanny Tonon alla chitarra e Marco Buttignol alla batteria.

L’ex Centrale Idroelettrica “A. Pitter” di Malnisio, storicamente un laboratorio di innovazione, continua a rappresentare un luogo di trasformazione e rinascita. Qui, l’acqua corrente del Cellina veniva convertita in energia elettrica per accendere le prime luci dell’illuminazione pubblica di Venezia, inclusa Piazza San Marco.

Oggi, dopo una lunga fase di transizione, questo straordinario monumento di archeologia industriale è stato restituito alla comunità con l’obiettivo di rinascere come contenitore culturale e laboratorio musicale e multimediale.

“Centrale Sonora” mira a essere più di un semplice palcoscenico.

Questo luogo diventa un catalizzatore di idee, immaginazione e processi creativi. Ospita concerti ed eventi all’insegna dell’innovazione ed è il centro di progetti di residenza artistica e creazione on site, ma anche un laboratorio aperto a tutti, dove la musica diventa un mezzo per conoscere sé stessi, gli altri e il territorio in cui viviamo, riflettendo sulla storia che ci ha plasmati e immaginando insieme il futuro con nuove idee, nuovi linguaggi e strumenti tecnologici di comunicazione.