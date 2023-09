Claut, in arrivo autunno elettrizzante al Palaghiaccio

CLAUT – Il Palaghiaccio di Claut è pronto per accogliere l’autunno con una serie di eventi e attività entusiasmanti. Mentre le temperature esterne iniziano a scendere, l’adrenalina all’interno della struttura sta per salire.

Dando il via alla nuova stagione, il Palaghiaccio ha riaperto le sue porte il 10 settembre. Tra le iniziative più attese, una gara di pattinaggio artistico di livello nazionale prevista per l’11 e 12 novembre. Ma non si tratta solo di competizioni: il programma di quest’autunno prevede corsi di pattinaggio per tutti i livelli ed età, dalla base all’agonismo.

E per chi vuole unire sport e divertimento, la Disco Dance on Ice, le feste di compleanno e l’evento speciale “Happy Halloween” promettono momenti indimenticabili sul ghiaccio. Per il pubblico, la struttura sarà aperta il venerdì dalle 20 alle 23, mentre il sabato e la domenica accoglierà gli appassionati sia al mattino, dalle 9 alle 12, sia al pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.

Guardando al recente passato, l’estate al Palaghiaccio di Claut è stata un concentrato di attività, sport e inclusione. Il campione del mondo di pattinaggio in line, Lorenzo Demuru, ha scelto Claut per un ritiro intensivo, elogiando le strutture e l’ambiente circostante.

La decisione di tenere aperto il Palaghiaccio nel mese di luglio ha visto la realizzazione di progetti speciali per bambini disabili, autistici e ciechi, con la collaborazione preziosa di Enrico De Luca, presidente del comitato provinciale A.S.C. di Verona. L’ex campionessa junior italiana, Lucrezia Gennaro, e diverse squadre sportive provenienti da tutta italia, tra cui pattinatori e una squadra di hockey, hanno scelto il Palaghiaccio per i propri allenamenti estivi.

Marina Barova, responsabile della struttura, ha annunciato l’ambizione di “sviluppare Claut dal punto di vista degli eventi competitivi e degli allenamenti, trasformandolo in un polo dello sport invernale e non solo”. L’importanza dell’approccio inclusivo e della crescita dei giovani attraverso lo sport è fortemente sostenuta anche dal sindaco di Claut Gionata Sturam e dalla sua amministrazione.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e sugli eventi futuri, le pagine di riferimento sono @palaghiaccioclaut (Instagram) e facebook.com/palaghiaccio.claut (Facebook). Per novità a tutto tondo riguardanti il territorio, invece, si può seguire la pagina ufficiale del comune su Facebook (facebook.com/Clautans) o Instagram (@comunediclaut).