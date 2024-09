Coltello in festa, due giorni di eventi il 14 e 15

MANIAGO – Manca ormai davvero pochissimo all’avvio della 20ma edizione di Coltello in festa, la manifestazione più attesa dedicata al mondo delle lame in programma nella capitale italiana dell’arte fabbrile e della coltelleria, Maniago (PN), il 14 e 15 settembre.

Tantissimi gli eventi che animeranno le vie del centro e la grande piazza Italia a cominciare, naturalmente, dalle tradizionali mostre mercato delle coltellerie maniaghesi (23 le aziende produttrici presenti, alcune delle quali provenienti anche dall’estero) e della coltelleria custom (21 artigiani provenienti da tutta Italia).

Ma ci sarà anche spazio per le dimostrazioni di affilatura e forgiatura, il gioco e lo svago e per scoprire, divertendosi, l’antica tradizione fabbrile e della coltelleria che, come si tramanda ormai da generazioni, dal 1500 accompagna la storia della località friulana facendola conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

In programma poi visite guidate alle aziende produttrici maniaghesi, dimostrazioni di scherma storica, sfide al pelapatate e con il cavatappi che sono ormai diventate un must della Festa, musica con dj set. Da non perdere, poi, una visita al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie dove si possono rivivere la storia, l’evoluzione tecnologica, l’ingegno e la manualità dei coltellinai maniaghesi e le mille declinazioni del verbo tagliare, dalla cucina al collezionismo, dall’agricoltura al tempo libero fino al cinema di Hollywood.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è in programma sabato 14 settembre alle ore 11.00 in Piazza Italia alla presenza delle istituzioni e di un ospite davvero speciale, Angelo Coassin ovvero Cooking with bello: beniamino dei social dove conta oltre 3 milioni di follower. Angelo vive da molti anni a Londra ed esporta sulle sue pagine la cucina della tradizione italiana rendendola facile, comprensibile e soprattutto divertente.

PROGRAMMA DI SABATO 14 SETTEMBRE

ore 9.00 – Duomo di San Mauro

Storie… taglienti con Lama e Trama Breve camminata in compagnia di Anna Olivetto e Sandro Tomè lungo i luoghi caratteristici della Città delle Coltellerie. Durante le soste saranno presentate alcune letture di storie in cui la lama è protagonista della trama

ore 10.00 – 21.00, lungo le vie del centro

Grande Mostra Mercato delle Coltellerie Maniaghesi

ore 10.00 – 21.00, Piazza Italia

Mostra Mercato della Coltelleria Artigianale Custom

ore 10.00 – 21.00, Lungo le vie del centro

Mercato della creatività e della manualità

ore 10.00-19.30, Piazza Italia

Dimostrazione di affilatura e forgiatura a cura del gruppo “Forgiatori della Serenissima”

ore 10.00-19.00

Apertura Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie

ore 10.00-13.00 e 17.00-19.00

Apertura Centro Visite del Castello di Maniago

ore 10.00-17.00

Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie

Partenza dei bus navetta per i tour alle officine maniaghesi

ore 10.00-18.00 Piazza Italia

Ludobus in gioco – Cooperativa Melarancia

ore 11.00 Piazza Italia – Truck “Io sono Friuli Venezia Giulia!

Cerimonia di Inaugurazione della XX edizione di Coltello in Festa con la presenza dello special guest Cooking With Bello, Angelo Coassin

ore 11.00 Centa dei Conti

Apertura chioschi enogastronomici a cura di Associazione Pro Loco Maniago APS, ASD Basket Maniago, ASD Maniago Volley, Centro Culturale e Sociale Sud Ferrovia APS, Dandolo in Festa

ore 15.00-19.00 Piazza Italia

La Tana dei Tarli ludoteca itinerante di giochi tradizionali in legno per grandi e piccini

ore 16.00 Piazza Italia

Dimostrazioni delle tecniche di scherma antica di Fiore dei Liberi da Cividale

a cura della Scuola d’arme “Compagnia de’ Malipiero”

ore 17.30 Centro Visite del Castello di Maniago

Inaugurazione dell’esposizione Fiore dei Liberi da Cividale e il Fior di Battaglia Dal trattato medievale di lotta e scherma alle riproduzioni di armi del maestro Fulvio Del Tin. Intervengono il maestro d’armi dott. Massimo M. Malipiero e Fulvio Del Tin

ore 16.00 – Centa dei Conti

Dimostrazioni di Agility Dog a cura di Super Dream Dog

ore 18.30 Truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” Piazza Italia

Sfida con il cavatappi: Metti alla prova la tua abilità con i cavatappi made in Maniago!

A cura di Consorzio Coltellinai Maniago

ore 21.00 – Truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” Piazza Italia

Company in Action in compagnia del dj Gianluca Pacini e del vocalist Max LaVoce direttamente da Radio Company

ore 23.15 Piazza Italia

Fuochi d’artificio A cura di Associazione Pro Loco Maniago APS

PROGRAMMA DI DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 10.00 – 21.00 lungo le vie del centro

Grande Mostra Mercato delle Coltellerie Maniaghesi

ore 10.00 – 21.00 Piazza Italia

Mostra Mercato della Coltelleria Artigianale Custom

ore 10.00-21.00 Lungo le vie del centro

Mercato della creatività e della manualità, via Umberto I e via Fabio di Maniago

ore 10.00-19.30 Piazza Italia

Dimostrazione di affilatura e forgiatura, a cura del gruppo “Forgiatori della Serenissima”

ore 10.00-19.00 Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie

Apertura del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie

ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00 Centro Visite del Castello di Maniago

Apertura del Centro Visite del Castello di Maniago

ore 10.00-17.00 Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie

Partenza dei bus navetta per i tour alle officine maniaghesi

ore 10.00-19.00 Piazza Italia

La Tana dei Tarli ludoteca itinerante di giochi tradizionali in legno per grandi e piccini

ore 10.30 Stand Consorzio Coltellinai Maniago Piazza Italia

Assembla il tuo coltello – Laboratorio di costruzione di un coltellino in legno per bambini

A cura di Consorzio Coltellinai Maniago

ore 11.00 Centa dei Conti

Apertura chioschi enogastronomici a cura di Associazione Pro Loco Maniago APS, ASD Basket Maniago, ASD Maniago Volley, Centro Culturale e Sociale Sud Ferrovia APS, Dandolo in Festa

ore 14.30-16.30 Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie

Coloriamo la Natura – Flora e Fauna Esposizione e votazione con giuria popolare delle opere del concorso rivolto ai bambini del territorio Seguirà premiazione. Concorso indetto dall’Ecomuseo Lis Aganis su progetto dell’ambito Territoriale Valli e Dolomiti Friulane e Progetto YEP! denominato “Giovani & Comunità”

ore 17.00 Truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” Piazza Italia

Sfida con il pelapatate – Metti alla prova la tua abilità con il pelapatate maniaghese!

A cura di Consorzio Coltellinai Maniago

ore 18.30 Centa dei Conti

Puartis Rock Band Aperitivo con musica anni ‘90, rock & grunge

ore 20.30 – Truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” Piazza Italia

Stereolive in concerto emozioni e divertimento in musica

