Fidapa, Pordenone, successo per “Luci ed ombre del disturbo bipolare”

PORDENONE – Numerosa la partecipazione al Convegno, organizzato dall’associazione FIDAPA BPW Italy, sezione di Pordenone, “Luci ed Ombre del Disturbo Bipolare, comprendere, curare, capire” che si è tenuto il 28 marzo presso la sala “Teresina Degan” a Pordenone.

Notevole l’interesse per il tema da parte del pubblico, anche per l’eccellenza dei relatori: Angelo Cassin, psichiatra e psicoterapeuta, Anita Zanin, psicologa della comunicazione, Benedetta Cojazzi, avvocato, Chiara Vergani, scrittrice, pedagogista e criminologa, che ha coordinato l’evento.

La Presidente Morena Cristofori ha salutato il pubblico, dicendosi onorata di avere eventi di tale portata nella programmazione ed ha sottolineato il valore aggiunto delle associazioni che si spendono a vario titolo per cause sociali importanti.

Annamaria Poggioli, Past President, ha evidenziato il profilo dei relatori, tre dei quali socie FIDAPA e la particolare importanza del tema da trattare.

Tra le varie relazioni, è stato piacevole ascoltare la voce e la chitarra della bravissima Federica Pegolo.

Il disturbo bipolare è stato affrontato , sebbene sinteticamente, in tutti gli aspetti, da quello comportamentale e relazionale a quello medico-farmacologico e legale.

Interessanti le testimonianze apportate dalla lettura di alcune pagine del testo di Chiara Vergani, ”Bipolari in Diretta”, che hanno confermato, quanto già emerso nella trattazione dei relatori: le molteplici sfaccettature della malattia, l’importanza della scoperta precoce, il supporto sociale e della famiglia, l’approccio multidisciplinare integrato, per arrivare allo sviluppo della capacità di resilienza e all’autogestione.

Una sfida difficile ma non impossibile!

Antonietta Maria Di Paola