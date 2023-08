Coltello in festa, la 19^ edizione fa il pieno di visitatori

MANIAGO – Si è conclusa con un bilancio più che positivo la 19ma edizione di Coltello in festa, la manifestazione dedicata al mondo delle lame in programma nella capitale italiana dell’arte fabbrile e della coltelleria, Maniago, il 26 e 27 agosto 2023, che ha visto come madrina d’eccezione la spadista friulana Mara Navarria.

Importante il flusso dei visitatori che già dalle prime ore di sabato ha invaso gli stand della grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi con 22 aziende aderenti, e la mostra dedicata alle lame d’autore, con 18 coltellinai custom. Il folto pubblico degli appassionati, arrivato non soltanto dal Friuli Venezia Giulia ma anche dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, si è fatto ancor più numeroso in piazza Italia e fra le vie del centro nella mattina di domenica, complice l’abbassamento sensibile della temperatura, a dimostrazione di quanto notevole sia l’interesse verso la coltelleria artigianale maniaghese di qualità. Ottime anche le vendite in tutti i settori: dai coltelli agli utensili da cucina.

Nella due giorni sono state circa 20mila le presenze complessive, con molte famiglie partecipanti: le attività a loro dedicate e ai bambini in particolare – come i laboratori e i giochi per tutti – hanno registrato il sold out in particolare la mattina e il pomeriggio di domenica. Più che positivo anche il riscontro da parte del settore ricettività e ristorazione e dell’Associazione pro Loco che ha gestito i chioschi della ristorazione situati in Centa dei Conti, anch’essi nel segno del tutto esaurito in entrambe le giornate.

Boom di visitatori anche al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie – oltre 1000 le persone registrate – in cui si possono ripercorrere la storia, l’evoluzione tecnologica, l’ingegno e la manualità dei coltellinai locali e le mille declinazioni del verbo tagliare, dalla cucina al collezionismo, dall’agricoltura al tempo libero fino al cinema di Hollywood. Ottima affluenza anche per i tour guidati alla scoperta delle officine maniaghesi, con 300 partecipanti, e per il treno delle LAME, lo storico convoglio Centoporte, risalente agli anni Trenta, che ha collegato Maniago a Treviso.

Piazza piena anche per le due serate di musica: sabato il programma ha previsto DJ set di Radio Gioconda con Manuel Zolli DJ & Paolo Innocenzi, vocalist e, a seguire, Dj live Night con Albert Marzinotto. Domenica, la chiusura della 19ma edizione di Coltello in festa è stata a tutta musica con la band Ostetrika Gamberini.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto in questa edizione che certamente presentava due importanti incognite, legate sia all’anticipazione della data di programmazione che alle alte temperature di questi caldi giorni estivi – ha sottolineato l’Assessore al Turismo Sandra Zilli -. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, in particolare le associazioni che hanno gestito l’evento ovvero l’Ecomuseo Lis Aganis e Pro Loco Maniago, le realtà commerciali e artigianali maniaghesi, i tantissimi volontari, gli uffici comunali e il personale del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago.

Coltello in festa è diventata ormai una tradizione imprescindibile per Maniago, per questo ci rimetteremo presto al lavoro per pensare alla nuova edizione”.