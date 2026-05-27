Teresa Fienga ved. Intermaggio

di anni 80
Ne danno il triste annuncio i figli Mariafrancesca e Miko,
i nipoti Filippo e Beatrice, la nuora Virna, il genero Andrea,
i parenti e le amiche tutte.
I funerali si svolgeranno venerdì 29 maggio alle ore 10:00
nella chiesa parrocchiale del Beato Odorico di viale della Libertà,
ove la cara Teresa giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Mercoledì 27 c.m. alle ore 19.00 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte per il distretto sanitario infermieri domiciliari
dell’ospedale civile di Pordenone.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Teresa Fienga Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo