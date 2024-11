Concerto d’arpa Burani a villa Correr Dolfin il 30

PORCIA – Sabato 30 novembre, alle ore 20.30, nel Salone della Barchessa est di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il concerto d’arpa, organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” nell’ambito della Masterclass tenuta dal Maestro Davide Burani, grande didatta e concertista di fama internazionale, che sarà ospite della Scuola e per due giornate incontrerà oltre 25 giovani arpisti, provenienti da diverse scuole del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Il maestro Burani proporrà il concerto dal titolo “Opera Belcanto”. Il programma prevede alcuni tra i più noti brani musicali e arie dell’Opera non solo italiana, trascritti per arpa sola: dal preludio della Traviata di Verdi all’intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni, da “Casta Diva” dalla Norma di Bellini alla “Barcarolle” da I racconti di Hoffmann di Offenbach; e ancora “Una furtiva lagrima” dall’Elisir d’amore di Donizetti, fantasie su temi di Verdi e Puccini.

Domenica 1 dicembre, alle ore 17.00, si esibiranno i partecipanti alla Masterclass, che proporranno brani di insieme sui temi del Natale, ormai vicino. In chiusura del concerto, il maestro Burani duetterà con Sabina Emanuela Bursuc, giovane arpista già con importanti esperienze professionali, che ha mosso i primi passi, anzi le prime corde di un’arpa proprio all’interno della Scuola “Salvador Gandino”.

L’ingresso a entrambi gli eventi è libero.

DAVIDE BURANI

Diplomato in pianoforte e in arpa presso i Conservatori “N. Paganini” di Genova e “A. Boito” di Parma, ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di secondo livello in arpa al Conservatorio “A. Boito” di Parma.

Perfezionatosi con Fabrice Pierre e Judith Liber, si è esibito in prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero tra le quali Teatro Regio di Parma, Accademia Filarmonica di Bologna, Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, Sala Puccini del Conservatorio “Verdi” di Milano, KKL di Lucerna, Cadogan Hall di Londra, Teatro dell’Opera di Praga, Centro Internazionale delle Arti di Pechino, Tokyo Opera City, Symphony Hall di Osaka, etc.

Collabora con numerose orchestre tra le quali l’Orchestra “Toscanini” di Parma, l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra Filarmonica di Modena, l’Orchestra “Maderna” di Forlì, l’Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca e con altre istituzioni ed è stato diretto da numerosi Maestri, tra cui Donato Renzetti, Roberto Abbado, Tan Dun, Alpesh Chauhan, Alondra De La Parra, Marcus Bosch, Andrea Battistoni, Stanislav Kochanovsky, Christopher Franklin, etc.

Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive ed è stato invitato a presentare i suoi lavori discografici presso gli studi di Radio Uno della Radio Svizzera Italiana di Lugano e nel corso delle trasmissioni Radio Tre Suite e Piazza Verdi; le sue registrazioni sono regolarmente trasmesse dall’emittente Radio Classica.

Davide Burani ha inciso i cd Arpamagica, Arpadamore (con Sandra Gigli), In…canto d’Arpa (con Paola Sanguinetti), Duo d’Harpes en XVIII siècle (con Emanuela Degli Esposti) e Flauto e Arpa in concerto (con Giovanni Mareggini) per La Bottega Discantica, Prière per le Edizioni Paoline, Mozart e i suoi contemporanei (con Giovanni Mareggini) e Sospiri nel tardo romanticismo) per Velut Luna; Madame La Harpe per MAP Classics; Aires de España (con José Antonio Domené) per SMC Records; 48 Etudes ou Fantaisies di F. J. Dizi (prima incisione assoluta) per SMC Records; Notturni (con Giovanni Mareggini) per Limen; Galanterie per flauto e arpa (con Fulvio Fiorio) per SMC Records.

Ha tenuto masterclass presso i Conservatori di Cagliari, Cosenza, Cuneo, La Spezia, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Venezia e, grazie al progetto “Erasmus docenti”, ha insegnato presso l’Institut Supèrior de Musique et Pedagogie di Namur (Belgio), il Conservatorio Superior de Musica y Danza di Palma de Mallorca e di Valencia (Spagna); è regolarmente invitato nelle giurie di concorsi internazionali, tra i quali il Concorso “Suoni d’Arpa” e il Concorso “Marcel Tournier”.

Dal 2014 al 2021 ha collaborato con il baritono Leo Nucci accompagnandolo nelle sue tournée internazionali assieme all’Italian Opera Chamber Ensemble e dal 2019 collabora con il tenore Fabio Armiliato. Nel 2021 si è esibito a fianco del soprano Sonya Yoncheva in occasione del Festival di Salisburgo assieme al Donizetti Opera Ensemble. E’ Presidente e fondatore dell’Associazione Culturale “Cantieri d’Arte” e direttore artistico delle rassegne musicali promosse dalla Regione Emilia Romagna “Note e Arte nel Romanico”, “Armoniosamente – Lungo le Antiche Sponde” e “I Martedì Musicali”. E’ titolare della cattedra di Arpa presso il Conservatorio Statale di Musica “Achille Peri – Claudio Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.