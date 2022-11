Concerto del Duo Voci di Luna, il 4, a S. Leonardo Valcellina

SAN LEONARDO VALCELLINA – Venerdì 4 novembre alle ore 20.45 nella Sala Polifunzionale dell’ex Consorzio Agrario di San Leonardo Valcellina si terrà il concerto del duo “Voci di luna” che proporrà celebri colonne sonore del cinema italiano e internazionale con musiche di Sammy Fain, George Gershwin, John Williams, Antonio Salvemini, Ennio Morricone, Nino Rota/Marvulli.

Il duo “Voci di luna” è formato da Francesca Salvemini al flauto e Silvana Libardo al pianoforte.

La serata, a ingresso libero, è promossa dal Comune di Montereale Valcellina, dall’Associazione culturale Progetto Pellegrin e dall’Associazione musicale Fadiesis.

Curriculum

Francesca Salvemini. Consegue il diploma di flauto al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e, vincitrice delle audizioni per la selezione del Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra, consegue il relativo Prix de Perfectionnement et Virtuosité nella classe del grande flautista francese Maxence Larrieu. Prima “Laureata della musica” in Italia, consegue nel settembre 2005 il primo Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali rilasciato da un Conservatorio italiano in Flauto-indirizzo solistico, con votazione 110 lode e menzione speciale, presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, nello stesso Conservatorio consegue il Diploma Accademico di II livello in “Musica da Camera vocale e strumentale del ‘900” e in “Didattica della musica”.

Nel corso degli studi ha seguito corsi di perfezionamento e masterclass dei maggiori esponenti del flautismo nazionale e internazionale. È vincitrice assoluta di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Intraprende una carriera concertistica solistica con all’attivo oltre cinquecento concerti in sale e teatri di massimo prestigio.

Costituisce con la pianista Silvana Libardo un duo flauto-pianoforte che in 30 anni di attività si è esibito in Italia, Europa, Stati Uniti e America Latina. Ha tenuto Masterclasses in Italia, USA e America latina, ha pubblicato opere didattiche e trascrizioni per flauto e pianoforte per la casa editrice Florestano Edizioni di Bari e ha inciso per Velut Luna, Acustica e Bongiovanni. E’ titolare della cattedra di flauto nel Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli.

Silvana Libardo. Si è formata al Conservatorio “N. Picinni” di Bari alla Scuola dei Maestri Michele Marvulli e Marco De Natale, perfezionandosi successivamente a Roma con il M° Rodolfo Caporali. Svolge un’intensa attività concertistica come solista, in formazioni cameristiche e con l’orchestra, collaborando con direttori e solisti di prestigio internazionale.

In duo con la flautista Francesca Salvemini ha tenuto oltre trecento concerti in Italia ed all’estero riscuotendo lusinghieri consensi di pubblico e di critica e recentemente ha inciso un CD per la casa discografica “Velut Luna” di Padova, sulle colonne sonore più celebri del cinema italiano. Notevole è la sua attività didattica che esercita nei corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. Già docente titolare di pianoforte principale al Conservatorio di Lecce, ha curato la pubblicazione del testo di “Didattica Pianistica” edito dalla Florestano di Bari. È fondatrice e direttrice artistica dell’Associazione Artistico Musicale “Nino Rota” di Brindisi.