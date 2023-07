Concluso a Cordenons incontro corregionali Efasce

CORDENONS – Concluso a Cordenons il 46mo Incontro annuale dei Corregionali all’Estero dell’Efasce dal titolo “Storie di ieri, Memorie di oggi”.

Il sindaco Andrea Delle Vedove e il presidente dell’Efasce Gino Gregoris in piazza della Vittoria hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti e hanno reso omaggio agli emigranti cordenonesi. Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, Santa Messa celebrata da Sua eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini Vescovo di Concordia- Pordenone (che ha anche ricordato le comunità colpite dal maltempo in questi giorni) insieme al parroco don Angelo Grillo. Infine i partecipanti si sono spostati a Villa D’Arco per il pranzo comunitario a cura della Pro Villa D’Arco (alla due giorni hanno collaborato anche Ciavedal e Circolo anziani Cordenons), per poi concludere l’Incontro con i saluti finali. Presenti anche l’assessore alla cultura Loris Zancai Mucignat, il consigliere regionale Lucia Buna e amministratori in rappresentanza dei Comuni della provincia.

Presenti i corregionali che sono qui grazie a due progetti sostenuti dalla Regione: Alla scoperta delle proprie radici è rivolto a giovani mentre Destinazione Fvg alle famiglie. Provengono da Argentina, Brasile, Canada, Uruguay e Venezuela. Inoltre anche i corregionali delegati dei Segretariati Efasce nel mondo provenienti da Usa, Romania, Canada, Regno Unito, Uruguay e Venezuela. Per loro un ultimo saluto ricordando i bei giorni passati in regione prima di tornare a casa.

L’Incontro è stato patrocinato da Comune di Cordenons e Comune di Pordenone. Sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, collaborazione PromoTurismoFVG-Io sono FVG e Ciavedal con Pro Loco Villa d’Arco e Circolo Anziani Cordenons.