Cordenons, Internazionali Fvg: sorteggiato tabellone principale

CORDENONS – Tra gli incontri di cartello il derby sloveno Zidansek-Radisic e Baindl-Spiteri programmato sul centrale Serena Maniva non prima delle 19:30.

Giornata di apertura nella 9° edizione dell’Itf W75 Cordenons, dotato di un montepremi di 60.000 euro.

Quella odierna, dimenica 28 luglio, ha segnato il debutto del tabellone di qualificazione che vede impegnate 32 giocatrici per 8 posti nel main draw. Tutto facile per le azzurre Rocchetti e Fossa Huergo che accedono al turno finale concedendo l’inezia di due giochi, rispettivamente a Selle e Peer.

Stessa sorte per Jessica Pieri che dispone a proprio piacimento dell’italiana Ceciliot, regolata con il punteggio di 6-0 6-1.

Avanza anche Jennifer Ruggeri che supera 7-6 6-2 l’altra azzurra Traversi. Bene Arianna Zucchini che si impone sull’italiana Artimedi 6-3 6-1. La tedesca Yana Morderger in vantaggio per 6-2 3-0 approfitta del ritiro della rumena Toma. Avanza anche la rumena Priscariu che supera l’italiana Benedetta Baratto con il punteggio di 6-1 6-4.

Questa edizione del torneo vede anche la presenza della 37enne francese Aravane Rezai, ex top 15 Wta e attuale n.676, che dopo un periodo difficile sta cercando di rientrare quantomeno a livelli che potrebbero riportarla entro le top 200 della classifica mondiale. Oggi la Rezai ha regolato per 6-4 6-1 la slovacca Cilekova, mostrando alcuni sprazzi di quella classe che nel 2010 le permisero di vincere il Masters 1000 di Madrid (suo primo titolo nel circuito Wta) sconfiggendo in finale un totem del tennis mondiale quale Venus Williams.

Esce Diletta Cherubini superata per 6-3 2-1 dalla cinese Min Liu, prima di arrendersi a causa di un guaio fisico. Vittoria convincente di Eleonora Alvisi che regola con un doppio 6-2 Caterina Novello. Grande lotta tra la Anshba e l’azzurra Laura Mair, con la prima che ha finito per prevalere con il punteggio di 6-1 2-6 7-5. Esce subito Melania Delai che cede in tre combattuti set (4-6 6-4 6-2) alla slovacca Eszter Meri.

Sconfitta a testa altissima per la 16enne Emily Iosio giovane giocatrice di Cordenons senza punti nel circuito Itf, che esce in tre set (6-3 3-6 6-1) al cospetto della ben più navigata tedesca Tayisyia Morderger n.747 Wta, giocando alla pari per lunghi tratti dell’incontro.

Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale con alcuni di primo turno che potrebbero rivelarsi davvero interessanti per gli appassionati. Tra tutti spicca il derby sloveno tra la numero 1 del seeding Tamara Zidansek (n.120 Wta) e Nika Radisic già finalista 2019. Tutto da gustare il derby azzurro tra Nuria Brancaccio, testa di serie numero 6 e la wildcard Federica Urgesi, due giovani tra le più interessanti nel panorama tricolore.

La campionessa uscente Veronika Erjavec, accreditata della quarta testa di serie, se la vedrà con una qualficata. Dalila Spiteri, semifinalista nella scorsa edizione, affronterà l’ucraina Katerina Baindl nel primo match serale di questa edizione, programmato non prima delle 19:30 sul campo centrale Serena Maniva. La croata Ciric Bagaric, numero 2 del seeding friulano, incrocerà a sua volta una qualificata. Domani (lunedì 29 luglio) con inizio alle 9:30 si completeranno gli incontri del tabellone di qualificazione e si disputeranno le prime quattro sfide del main draw.

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

S.ROCCHETTI (ITA) (1) – S.SELLI (ITA) 6-0 6-1

N.FOSSA HUERGO (ITA) (2) – L.PEER (ITA) 6-1 6-0

J.RUGGERI (ITA) – C.TRAVERSI (ITA) 7-6 (6) 6-2

A.ZUCCHINI (ITA) (10) – A.M. ARTIMEDI (ITA) 6-3 6-1

K.ZAYTSEVA (3) – M.KOSTIUK (UKR) 6-1 6-0

Y.MORDERGER (GER) – (16) M.TOMA (ROU) 6-2 3-0

A.PRISCARIU (ROU) (4) – B.BARATTO (ITA) 6-1 6-4

A.REZAI (FRA) – L.CILEKOVA (SVK) 6-4 6-1

J.PIERI (ITA) (5) – G.S. CECILIOT (ITA) 6-1 6-0

E.ALVISI (ITA) (12) – C.NOVELLO (ITA) 6-2 6-2

E.MERI (ITA) (11) – M.DELAI (ITA) 4-6 6-4 6-2

MIN LIU (CHN) – D.CHERUBINI (ITA) (7) 6-3 2-1 rit.

T.MORDERGER (GER) (15) – E.IOSIO (ITA) 6-3 3-6 6-1

N.KELLER (SUI) – E.GARKUSHA 6-1 7-5

A.ANSHBA – L.MAIR (ITA) 6-1 2-6 7-5

RICCI (ITA) (6) al secondo turno delle qualificazioni senza disputare il primo turno

