Da venerdì 15 novembre Polinote propone “Impronte Sonore”

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO – Alla sua prima edizione, IMPRONTE SONORE è una rassegna musicale interamente dedicata al Friuli Venezia Giulia. Un viaggio sonoro che attinge all’importante patrimonio musicale friulano fino a raggiungere la più pura improvvisazione contemporanea. La musica diventa elemento di trasmissione intergenerazionale della cultura regionale, delle impronte sonore che raccontano il nostro territorio in maniera originale e innovativa.

Alcuni tra i più noti musicisti friulani, apprezzati a livello internazionale, ci condurranno attraverso la loro personale narrazione sonora in alcuni luoghi di valore artistico-culturale e della produzione della Regione. “La musica è frutto di un dove e quando, ma al contempo il dove e quando subiscono l’influenza della musica” è con questo spirito che vengono proposti degli appuntamenti unici di particolare valore emotivo, volti a creare un nuovo flusso di presenze particolarmente attratte dall’originalità dell’iniziativa.

Tre concerti tra novembre e dicembre 2024, tutti a ingresso libero.

Si inizia venerdì 15 novembre quando alle ore 20.30 salirà sul palco approntato all’interno della Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento il Duo Pucci Venier.

Seguiranno altri due appuntamenti a Dicembre con altre due coppie di musicisti. Il 13 Dicembre alla Casa dello Studente di Pordenone andrà in scena il Duo Bearzatti Comisso mentre il 15 Dicembre a Valvasone sarà la volta del Duo Discantus ovvero Daniele D’Agaro e Mauro Costantini

Formatosi nel 1999, il Duo Pucci Venier si è rapidamente imposto sulla scena folk italiana grazie alla particolare combinazione musicale tra chitarra flamenca e violino folk, in un alternarsi continuo di spunti virtuosistici e dolci melodie popolari riadattate ed arrangiate in maniera libera da schemi definiti. Il repertorio proposto dal duo prende spunto dalla musica popolare friulana, rielaborata in maniera originale ed innovativa, e dalla musica folk del centro-nord Europa, con continui richiami all’Andalusia, il tutto eseguito all’insegna della libera improvvisazione e del dialogo “live” tra i due strumentisti.

Il duo si è esibito in contesti prestigiosi: Folkest; Festival della musica folk di Spalato (Croazia); vari festival di musica etnica (Klagenfurt, Trieste, Valdagno, Pinerolo, Graz, Canton Ticino, Alpen-Adria-Folk-Festival Liesing, etc.), riscuotendo ovunque grande apprezzamento. I due musicisti insieme hanno al proprio attivo il Cd “Doismiao” (Edit 2000), ottimamente recensito dalla stampa specializzata, un Cd registrato dal vivo, “Bootleg” (Edit 2002), e nel 2019 hanno prodotto il loro terzo lavoro, “Air”; hanno inoltre inciso il Cd “Liacht – Luce” (2002) insieme al più famoso gruppo folk austriaco, gli “Aniada a Noar”.

Venerdì 15 novembre ore 20.30

Cantina Pitars Via Tonello, 10/A – San Martino al Tagliamento PN

Ingresso libero.

A seguire brindisi di saluto.

DUO PUCCI VENIER

Michele Pucci chitarra

Giulio Venier violino

Per info e prenotazioni Polinote cel. +39 3477814863, tel. +39 0434 520754, [email protected], www.improntesonore.polinote.it