Dal 23 al 25 aprile il Salotto dell’Asparago a Cordenons

PORDENONE – Tutto pronto per il Salotto dell’Asparago, iniziativa organizzata da Comune di Cordenons, ConCentro – l’azienda Speciale della CCIAA di Pordenone – Udine e Proloco di Cordenons c che si svolgerà dal 23 al 25 aprile, in piazza della Vittoria, a Cordenons. Si tratta di una iniziativa esperienziale di promozione dei prodotti tipici e della buona cucina focalizzata su questo prodotto di eccellenza della nostra regione.

Oltre all’asparago il riconoscimento De.Co. è stato assegnato anche alla trota iridea e alle nocciole, che saranno co-protagoniste dell’evento. La manifestazione è patrocinata dalla Camera di Commercio di Pordenone – Udine e dall’UNPLI FVG.

Gli organizzatori ricordano che dallo scorso 19 aprile e fino alla fine di maggio, sempre nell’ambito del Salotto dell’Asparago, sarà possibile prenotare in uno dei ristoranti del territorio aderente all’iniziativa per degustare il menù speciale o il piatto a base di asparago e di prodotti tipici del territorio. Viene proposta in questi giorni la mostra fotografica “I magredi e le risorgive” organizzata da ConCentro in cui sono esposte le fotografie che hanno partecipato al concorso indetto nel 2020. Immagini che possono essere ammirate nelle vetrine degli esercizi commerciali di Cordenons grazie all’aiuto e alla collaborazione dell’Associazione Cordenons In Vista.

Per ulteriori informazioni: pordenonewithlove.it o Pro Cordenons, 0434 581365, [email protected]