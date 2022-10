Fadiesis Accordion Festival, il 15 il duo Pividori-Savron

MONTEREALE – Il Fadiesis Accordion Festival fa tappa alla Centrale idroelettrica Pitter di Malnisio sabato 15 ottobre alle ore 20.45 con il duo Pividori – Šavron.

La fisarmonica diventa così lo strumento dell’incontro, che in questo concerto assume un significato transfrontaliero che unisce il suono intenso e avvolgente della fisarmonica bayan tra le mani virtuose del friulano Massimo Pividori e la voce autentica e sincera della fisarmonica diatonica dello sloveno Manuel Šavron, (già campione europeo di questo strumento): da questo sodalizio nasce l’Accordeon Duo Pividori – Šavron.

Al pubblico del Faf proporrà composizioni originali classiche, folk, fusion, fino alla World Music. Servendosi di curiosi arrangiamenti generati in modo naturale dalla fusione delle proprie esperienze musicali, Pividori e Šavron danno vita a un’originale e coinvolgente novità musicale. L’edizione 2022 del Fadiesis Accordion Festival si dimostra un mosaico vivo e vibrante.

L’ingresso ai concerti è gratuito.

Massimo Pividori. Nato nel 1978, intraprende lo studio della fisarmonica a 11 anni, conseguendo il diploma di Fisarmonica presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. Nell’arco degli anni ha partecipato a vari concorsi e rassegne di Fisarmonica prestigiosi risultati.

Negli anni ha inoltre collaborato con diverse realtà musicali tra cui il Gruppo fisarmonicisti di Tarcento in veste di direttore artistico. In qualità di solista e direttore di formazioni musicali si è esibito in Italia e all’estero (Francia, Slovenia, Austria) presentando un repertorio spaziante dal barocco ai contemporanei, partecipando, inoltre, come giurato all’interno di commissioni di concorsi nazionali ed internazionali.

Nel 2011 ha inoltre realizzato presso la casa di produzione discografica AVF il CD da solista “E sempre fisarmonica”, proponendo brani originali e trascrizioni per fisarmonica classica di autori vari. Coordina e dirige la fisorchestra “Ensamble Flocco Fiori”, formazione che nasce nel 2007 e che ha al suo attivo diverse esibizioni in Italia e all’estero.

Nel 2005 ha ideato e fondato il gruppo musicale-sperimentale di carattere elettronico “SonoraClub”, con lo scopo di proporre lo strumento della fisarmonica sotto un nuovo punto di vista, quello appunto della musica elettronica e vincendo nell’Ottobre del 2005 il premio come miglior Progetto innovativo e miglior esibizione al concorso nazionale “Musiconda” a Loreto (AN). Tiene corsi didattici in varie scuole di musica da dove provengono diversi suoi allievi che si sono distinti in vari concorsi di fisarmonica nazionali ed internazionali aggiudicandosi numerosi primi premi.

Manuel Šavron. Nato nel 1991 a Capodistria, si è avvicinato alla musica da autodidatta. Successivamente ha studiato con Andrej Gropajc e Zoran Lupinc, fino ad ottenere, nel 2016, il master in fisarmonica diatonica al conservatorio Schubert di Vienna. Nel frattempo, ha conseguito anche il diploma in sassofono al conservatorio Tartini di Trieste e ha studiato composizione e arrangiamento jazz a Vienna con Markus Geiselhart. È riuscito nel non facile intento di portare la fisarmonica diatonica sui palchi di prestigiosi teatri: Istria, Castelfidardo, Austria, Germania, Francia, Slovacchia e Cina.

Oltre ad essersi esibito in concerto, ha partecipato a numerosi festival e trasmissioni delle più importanti emittenti radiotelevisive slovene, croate, italiane ed austriache. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo CD da solista. Un altro campo di interesse di Manuel Šavron è la musica da camera, e in particolare il dialogo tra la fisarmonica diatonica ed alcuni altri strumenti, quali il violino e il sassofono.

Più recentemente, Manuel Šavron ha iniziato a collaborare con il sassofonista Jani Pokar, formando un eccellente duo, nel cui repertorio convivono i classici di Chick Corea, Astor Piazzolla e Richard Galliano, tanto per fare alcuni nomi. Oltre all’attività di esecutore, Manuel Šavron è impegnato anche nella didattica musicale. Attualmente insegna alla scuola musicale statale di Ilirska Bistrica, mentre negli anni precedenti ha insegnato alla Glasbena matica a San Pietro al Natisone, alla Musikschule Ebreichsdorf-Seibersdorf, la Josef Matthias Hauer Musikschule der Stadt Wiener Neustadt e presso il Musikinstitut Polyhymnia a Vienna.

Il Fadiesis Accordion Festival è promosso dall’associazione Fadiesis col sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Pordenone e realizzato in collaborazione con i comuni che ospitano i concerti e numerosi enti, associazioni e sponsor privati. Per informazioni www.fadiesis.org