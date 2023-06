FdI, costituito il circolo di Fiume Veneto

FIUME VENETO – È stato ufficialmente costituito a Fiume Veneto il circolo comunale di Fratelli d’Italia.

Lo annunciano con soddisfazione la coordinatrice Luana Breda e il consiglio dopo la prima seduta dell’assemblea avvenuta alla presenza del ministro Luca Ciriani, residente proprio a Fiume Veneto e iscritto al circolo, e del coordinatore provinciale Emanuele Loperfido.

Per l’onorevole Emanuele Loperfido “Il gruppo a Fiume Veneto è attivo da tempo e ha affrontato già importanti esperienze elettorali. Questo forte desiderio di strutturarsi ulteriormente è un segnale di serietà, voglia di crescere e prepararsi alle nuove sfide locali in maniera ancora più focalizzata. Il circolo proseguirà a radicarsi su un territorio in cui Fratelli d’Italia è già un riferimento importante. Buon lavoro alla coordinatrice Breda e a tutta la squadra”.

Per la coordinatrice Luana Breda, consigliere comunale “Vogliamo vivere la politica come un tempo, tra la gente, respirando i sentimenti, positivi quanto negativi. Non siamo alla guida del Comune, ma il nostro ruolo all’opposizione è fondamentale per favorire l’individuazione di soluzioni che valorizzino il territorio e creino nuove opportunità per i cittadini. Che chiedono risposte immediate e concrete. Lavoriamo per il presente e il futuro della comunità”.