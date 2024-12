FdI Pordenone, “Alessandro Basso il nostro miglior candidato per le comunali”

BRUGNERA – Oltre 300 fra militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia della provincia di Pordenone si sono ritrovati al Cà Brugnera per il tradizionale scambio degli auguri di Natale.

L’occasione è stata impreziosita dall’annuncio del candidato espresso dal partito per le comunali di Pordenone del 2025. “Alessandro Basso è il nostro miglior candidato che proponiamo agli alleati di centrodestra – ha annunciato il Presidente di FdI Pordenone Emanuele Loperfido -. Siamo certi che la coalizione, come emerso dal dialogo già ben avviato, potrà convergere su un profilo di così alto spessore. La figura giusta, per esperienza politica e formazione professionale, per raccogliere l’eredità dell’amministrazione Ciriani”.

Le comunali di Pordenone sono la prossima sfida di un partito che continua la crescita sul territorio.

“Chiudiamo un 2024 davvero speciale – ha commentato con soddisfazione l’onorevole Loperfido -. Abbiamo inaugurato la nostra sede, luogo di confronto, formazione e sempre più di riferimento, e che da quest’anno vede nuovamente la presenza del movimento giovanile Gioventù Nazionale. Un anno caratterizzato dal bagno di folla per il Presidente Giorgia Meloni a Pordenone a marzo, in occasione della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Un anno che con Alessandro Ciriani vede eletto, nuovamente dopo decenni, un eurodeputato tra le file della destra cittadina e con Marta Amadio primo sindaco donna a Pasiano. 90 eletti tra amministratori locali, sindaci, consiglieri regionali e ben 3 onorevoli, di cui un Ministro. Siamo in salute e vogliamo continuare a crescere lavorando per i cittadini e il territorio, le famiglie e le imprese”.

Sono intervenuti anche il ministro Luca Ciriani, l’eurodeputato Alessandro Ciriani, l’assessore regionale Cristina Amirante, i consiglieri Alessandro Basso e Markus Maurmair. A fare gli onori di casa a nome del partito la vice sindaco di Brugnera Silvia Piovesana, con saluto iniziale del sindaco Renzo Dolfi.