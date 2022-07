Festival Brocante, programma secondo giorno de “La torta in cielo”

VAL COLVERA – Secondo giorno, il 27 luglio, di Festival Brocante in Val Colvera.

La giornata si apre con lo spettacolo itinerante nel bosco a cura di Kaunas 2022, Capitale europea della Cultura, che si terrà in diversi momenti della giornata.

Al campeggio Val Colvera, a Frisanco, alle 11.30 secondo incontro con Jean Michel Guy (ricercatore in sociologia al Ministero della cultura francese e drammaturgo) sul riconoscimento del circo contemporaneo.

Nel pomeriggio a Casasola dibattito e confronto tra le due capitali europee della cultura: Kaunas 2022 e Nova Goriza/Gorizia 2025: ospite dell’incontro la direttrice artistica di Go!25, Neda Rusjan Bric.

Alle 17, sotto il tendone di Circo All’Incirca, a Frisanco “Zapping”, appuntamento che vedrà protagonisti gli studenti dell’anno artistico della Scuola di Circo Flic di Torino con i loro progetti personali.

La sera, in località Casasola, alle 21 spettacolo internazionale Sawdust Symphony, e in chiusura, concerto del fisarmonicista Paolo Forte ed esibizione del gruppo folkloristico lituano “Viešia”.

Paolo Forte studia fisarmonica dall’età di 8 anni. Diplomato brillantemente in conservatorio, prosegue lo studio della musica etnica, folk e altri generi. Nel 2000 partecipa al concorso nazionale della fisarmonica di Erbezzo (VR) dove si classifica al primo posto nella sua categoria.

Suona in Eurovisione al “Dukat Fest” in Banja-Luka (Bosnia Erzegovina) e si esibisce in diversi Paesi europei. Collabora con lo scrittore Mauro Corona, col giornalista Mediaset Toni Capuozzo, col cantautore friulano Luigi Maieron, Moni Ovadia, Bruno Pizzul, col trentennale gruppo “Barbapedana”, col duo comico “I Papu”, con David Riondino, con Pino Roveredo, Gioele Dix, Philippe Daverio, Paolo Rumiz, Angelo Floramo. E’ in scena in tutto il nord, centro Italia e Svizzera assieme all’attore Alberto de Bastiani. Numerosi i riconoscimenti in contesti nazionali e internazionali, nonché le prestigiose collaborazioni.

Tra questi, le partecipazioni al premio Terzani, festival “Vicino Lontano”, nella galleria Tina Modotti, affiancando Paolo Youssef con i suoi scatti e al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per la premiazione di Sorj Chalandon, in scena assieme ad Aida Talliente e Paolo Fagiolo, con brani di sua composizione. Suona per l’evento “Lagoon Sunset 2016“, incide “Al Buio”, album solista contenente brani originali scritti appositamente per lo strumento con cui li ha eseguiti e ha composto la colonna sonora per il film “Menocchio” prodotto da Nefertiti Film con Rai Cinema, partecipando al 71° Festival del film di Locarno.

Sawdust Symphony è una performance circense realizzata da tre giocolieri: l’austriaco Michael Zandl e i tedeschi David Eisele e Kolja Huneck nel 2020 che in questo spettacolo uniscono la loro passione per l’artigianato, il legno e la manipolazione degli oggetti.

Non è prevista nessuna attrezzatura da circo ma solo strumenti, macchine e materiali che si possono trovare nell’officina di un falegname: in questo modo gli spettatori possono relazionarsi con i materiali che vengono usati in modi diversi, straordinari e assurdi.

In Sawdust Symphony le storie si sovrappongono, i personaggi si incontrano e i modi contrastanti di maneggiare strumenti, macchine e materiali si trasformano in un unico, grande universo. Per Brocante, Sawdust Symphony sarà proposto in una nuova, inedita versione: non uno spettacolo frontale, ma la presenza del pubblico attorno al palcoscenico

Eventuali cambi di programma vengono tempestivamente comunicati attraverso i canali social del festival Brocante.