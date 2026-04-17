Fontanafredda, viabilità nuova piazza. Confronto categoria-Comune

FONTANAFREDDA – Viabilità e parcheggi nella nuova piazza di Fontanafredda. Questo il tema dell’incontro svoltosi con l’amministrazione comunale alla presenza del sindaco Michele Pegolo e dell’assessore Luca Taiariol e il presidente provinciale della Confcommercio Fabio Pillon.

Il confronto è stato richiesto dall’associazione di categoria a seguito di alcune segnalazioni da parte di commercianti attivi nell’area della nuova piazza cittadina. Gli operatori economici, pur esprimendo apprezzamento per l’intervento di riqualificazione urbana, hanno evidenziato alcune criticità legate alla modifica della viabilità, ritenute tra le cause di un calo degli introiti economici, in particolare per la percepita carenza di parcheggi a servizio della clientela.

Dal canto loro, il sindaco, il sindaco e l’assessore hanno sottolineato come tali difficoltà non siano direttamente imputabili alle modifiche viabilistiche introdotte. L’amministrazione ha evidenziato, infatti, come una gestione più efficiente degli spazi di sosta già disponibili potrebbe migliorare sensibilmente l’accessibilità dell’area. In particolare, è stato osservato che l’utilizzo dei parcheggi più prossimi alle attivittà da parte di titolari e dipendenti riduce la disponibilità per i clienti, mentre l’impiego di aree di sosta situate a breve distanza (circa 150 metri) favorirebbe una maggiore rotazione e un miglior flusso.

Nel corso dell’incontro è emersa, in ogni caso, la volontà condivisa di individuare soluzioni concrete a sostegno delle attività commerciali. In questa direzione, l’amministrazione comunale sta valutando l’introduzione di parcheggi a tempo, con l’obiettivo di incentivare la rotazione degli stalli e migliorare l’accessibilità per l’utenza. Parallelamente, è prevista a breve l’attivazione di ulteriori aree di sosta, al fine di rispondere in modo strutturale alle esigenze del comparto commerciale.

Il presidente di Confcommercio Pillon ha espresso apprezzamento per la disponibilità al dialogo dimostrata dal Sindaco, sottolineando la piena condivisione di intenti e lo spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto tra le parti, orientato all’individuazione di soluzioni efficaci e alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività economiche del territorio.