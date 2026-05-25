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Elezioni comunali, Loperfido “Ottimo risultato per Fratelli d’Italia nel Friuli Occidentale“

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – “Congratulazioni e buon lavoro ai sindaci e ai consiglieri comunali eletti nel Friuli Occidentale”. Lo dichiara l’onorevole Emanuele Loperfido, presidente di Fratelli d’Italia Pordenone, commentando l’esito delle elezioni amministrative. “Come partito siamo soddisfatti del risultato ottenuto. A Montereale Valcellina ha vinto con un ampio margine Renato Borghese, che prosegue nel solco del lavoro fatto dalla precedente amministrazione.

A Caneva ha ottenuto la fascia da sindaco Lucia De Marco, che era appoggiata da una lista con anche il nostro simbolo. Fabrizio Prevarin ad Andreis ha conquistato nuovamente la fiducia dei cittadini, raggiungendo il quorum, segno che ha operato bene”, rimarca l’onorevole Loperfido. “In tanti nelle liste hanno fatto il pieno di preferenze, entrando in Consiglio, il che dimostra il radicamento sul territorio da parte di Fratelli d’Italia. Complimenti particolari alla nostra Greta Petracco che, a vent’anni, è entrata in Consiglio comunale a Travesio, con il neoeletto sindaco Del Toso”.

Loperfido traccia poi un bilancio più generale.

“Ringrazio quanti si sono candidati e hanno lavorato per Fratelli d’Italia durante questa campagna elettorale. Il nostro partito dimostra ancora una volta che la buona amministrazione paga e la classe dirigente del nostro territorio, che vanta un ministro, un europarlamentare, un deputato e tre consiglieri regionali oltre a decine tra sindaci e assessori, è di primo livello”, conclude il presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

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