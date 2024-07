Giornata conclusiva Campo Scuola Alpini. Loperfido “emozionante”

TRAMONTI DI SOPRA – Da alpino è sempre bello ed emozionante partecipare a tutti gli eventi organizzati dai “nostri” sul territorio. Lo è ancor di più, se possibile, prender parte ad appuntamenti come la giornata finale del Campo Scuola Ana, promossa dagli Alpini di Pordenone a Tramonti di Sopra e che ha visto la partecipazione di ben 66 ragazzi e ragazze, di 7 regioni d’Italia”. E’ quanto afferma il parlamentare di FdI, Emanuele Loperfido.

“Due settimane davvero formative – aggiunge – per gli uomini e le donne di domani, che grazie ai valori, come la cultura del lavoro, l’altruismo e la disponibilità, lo spirito di sacrificio, l’amore per la patria e la comunità, dei nostri Alpini potranno affrontare le sfide della vita con maggior consapevolezza.

Come rappresentante della Camera dei Deputati ho avuto il piacere di consegnare a ognuno di loro una copia della Costituzione. Quale dono migliore, a conclusione di questo intenso percorso, della guida del nostro Paese? Dai sorrisi e dalle emozioni trasmesse da ragazzi e ragazze sono certo che abbiamo consegnato la Costituzione in buonissime mani. Viva l’Italia, viva gli Alpini di oggi e di domani!”.