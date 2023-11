Giornata del Ringraziamento Coldiretti a Casarsa

CASARSA – La sezione della Coldiretti di Casarsa e San Giovanni, frutto della fusione delle due sezioni, è stata convocata dal presidente Vincenzo Fantin, in vista della giornata del Ringraziamento, presente tra gli altri anche il presidente provinciale Matteo Zolin.

Dopo l’accorpamento delle due sezioni, il Ringraziamento sarà organizzato in alternanza e sarà Casarsa, domenica 5 ad ospitare l’appuntamento in programma alle 10.45 con il ritrovo dei partecipanti e la disposizione dei mezzi agricoli nell’area antistate la chiesa parrocchiale. Alle 11.00 sarà celebrata la Santa Messa con il tradizionale offertorio dei prodotti della terra.

Seguirà la benedizione dei mezzi agricoli, gli interventi delle autorità e il rifresco nei locali del centro comunitario.

Per quanto riguarda i temi discussi dal consiglio di sezione, è stato messo in risalto come il territorio tra Casarsa e San Giovanni rappresenti un importante polo per quanto riguarda il comparto vitivinicolo, nonostante l’annata sia stata caratterizzata dai fenomeni climatici.