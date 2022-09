Giornate Cinema Muto, 30 settembre preapertura a Sacile

SACILE – Il legame delle Giornate del Cinema Muto con Sacile è molto stretto da quando la città sul Livenza ospitò il festival tra il 1999 e il 2006. È tradizione perciò che l’anteprima del festival abbia luogo al Teatro Zancanaro e quest’anno la scelta è per una delle commedie più divertenti del programma: Up In Mabel’s Room, regia di E.Mason Hopper (Nella camera di Mabel, 1926), in programma venerdì 30 settembre alle 20.45, e che sarà replicata al Teatro Verdi di Pordenone nella serata di giovedì 6 ottobre.

Il film, tratto da una piéce teatrale, riscosse un grande successo (nel 1944 ebbe un remake con la regia di Allan Dwan) soprattutto per la protagonista, Marie Prevost, nel ruolo di una giovane signora impegnata nella riconquista del marito da cui ha divorziato per un equivoco legato all’acquisto di un babydoll ricamato.

L’uscita del film fu accompagnata in America da un battage pubblicitario su larga scala di una famosa marca di biancheria intima femminile, che riempì negozi e boutique con sagome a grandezza naturale di Mabel/Prevost in babydoll che sbirciava dalla porta di una stanza da bagno.

Il film fu accolto con gran favore anche in Italia: “Commedia assai divertente congegnata con spirito e garbo, senza licenziosità e scompostezza. Marie Prevost ci offre un nuovo e più prezioso saggio della sua arte deliziosamente piacevole e piena di verve” scrisse il critico di Cine Gazzettino. Fino a Up In Mabel’s Room la carriera dell’attrice di origine canadese era stata in costante ascesa. Ma nello stesso anno in cui uscì il film, il 1926, ci fu un avvenimento traumatico nella sua vita, la morte della madre. Da qui una serie di avvenimenti negativi fece via via sempre più affondare la Prevost nella depressione e nell’alcolismo che ne causarono la morte poco più che quarantenne.

La presentazione di Up In Mabel’s Room a Sacile avrà l’accompagnamento musicale eseguito dal vivo dalla Zerorchestra diretta da Gunter Buchwald e sarà preceduta da due comiche italiane di Polidor e Robinet con il commento dei musicisti in erba della Scuola Media Statale Balliana-Nievo di Sacile.