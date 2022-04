Gis Volley Sacile festeggia la Pasqua, con iniziativa il 14 aprile

SACILE – Giovedì 14 aprile con inizio ore 19.00 presso il Palazzetto dello Sport Piccin in Sacile la società Gis Volley chiama a raccolta il mondo del volley e non solo, per un momento di festa e al contempo un incontro prepasquale, nel quale verranno consegnate le uova Pasquali targate Imoco Volley, ma offerte dal main sponsor Servizi Industriali.

Un’ iniziativa voluta fermamente dalla Presidente Gis Volley Ariana Sabato ma di concerto con l’amministrazione locale e ovviamente con la onorata presenza e partecipazione del Presidente Imoco Volley Piero Garbelllotto.

” È un evento per noi molto importante che ha visto l’ entusiasmo sia dell’ Amministrazione Comunale di Sacile che del Presidente Imoco Volley Piero Garbellotto, presenti all’iniziativa.

Avremmo il piacere di avervi come ospiti per ringraziare tutti coloro che ci danno un sostegno quotidiano e anche per augurare tutti assieme una Buona Pasqua – così ci ha tenuto a esprimere la Presidente Gis Volley Ariana Sabato”.

Le uova pasquali verranno consegnate alle atlete, allenatori e autorità

In rappresentanza del Comune di Sacile il Sindaco Carlo Spagnol e l’ Assessore allo Sport Alessandro Gasparotto.

Stefano Boscariol