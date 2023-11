Governo, oltre 41milioni euro per nuovo carcere San Vito

SAN VITO AL T. – Grazie all’incessante lavoro del Governo Meloni, sono stati approvati oggi 21 interventi di edilizia penitenziaria per un valore di 166 milioni.

Tra le misure approvate, anche 41.020.084,45 per la costruzione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento.

“In un contesto economico lacrime e sangue, abbiamo trovato le risorse necessarie per finanziare quegli interventi necessari per garantire maggior sicurezza e condizioni migliori a chi lavora in carcere e a chi vi è detenuto. Per questo ringrazio il Viceministro Galeazzo Bignami per l’inteso e proficuo lavoro di squadra che ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato.

Per la sinistra il sovraffollamento si affrontava con provvedimenti scuota carcere, per noi lavorando seriamente sull’edilizia penitenziaria e il risultato di oggi ne è la riprova.” dichiara il Sottosegretario Delmastro.

Chiosa il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido: “Sono fiero dall’ottimo lavoro di squadra che ha portato a sbloccare finalmente oltre 41.000.000 per la costruzione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento in pochi mesi di Governo.

Il nuovo passo sull’edilizia penitenziaria è garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della Polizia Penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni per i detenuti. Di questo importante finanziamento beneficeranno il futuro di San Vito al Tagliamento, dove potrà finalmente vedere la luce l’attesa nuova struttura, quanto quello della città di Pordenone.

Potremo iniziare a pensare concretamente alla riqualificazione del castello, che sorge nel cuore della città, d’intesa tra tutte le istituzioni e la cittadinanza. Il castello sarà un fulcro di attività della Pordenone di domani”.

“Il via libera al finanziamento per il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento in Friuli è un risultato di cui andare fieri e che risponde efficacemente ad una esigenza più volte manifestata dal territorio.

Il governo Meloni ha dato ancora una volta prova di pragmaticità, efficienza e velocità. Voglio ringraziare personalmente i colleghi coinvolti direttamente come Andrea Delmastro e Galeazzo Bignami, ma anche l’intero esecutivo e il deputato Emanuele Loperfido. Un bel lavoro di squadra per raggiungere un grande risultato”, aggiunge il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

È quanto dichiarano in una nota il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, il Deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.