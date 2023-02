Granfiume Gran Shopping, primo format di comunicazione accessibile a tutti

FIUME VENETO – Viviamo in un ecosistema in cui la comunicazione visiva è fondamentale: immagini associate a parole, per emozionare, coinvolgere, raccontare, fidelizzare.

Ma quanto è inclusivo e accessibile il nostro modo di comunicare attraverso immagini e stimoli visivi?

Il centro commerciale Granfiume Gran Shopping, già vincitore del premio Best of the Best 2022 ai CNCC Awards con il suo progetto inclusivo Listen! Zero Barriere, e l’agenzia di comunicazione modenese Proxima Spa Società Benefit si sono interrogati in merito alla questione.

Alla conferenza stampa di oggi, 28 febbraio, erano presenti Marta Rambuschi, Shopping Center Manager

Jessica Canton, Sindaco di Fiume Veneto, Andrea Piras, Engagement Designer di Proxima Spa Società benefit, Francesca Sbianchi in collegamento video, vicepresidente Accessibility Days, Michela Moret, Presidente sezione provinciale ENS di Pordenone e Francesca Lisjak, Presidente Regionale Ens FVG.

“Negli ultimi anni Granfiume Gran Shopping ha intrapreso un percorso di forte connessione con il territorio, sviluppando progetti di sensibilizzazione verso i temi dell’inclusione e delle disabilità. – riporta Marta Rambuschi, Direttrice del Centro Commerciale Granfiume Gran Shopping –. “Pensiamo che la parola inclusione debba trovare dei riscontri pratici nel quotidiano, e proprio per questo abbiamo dato vita a nuovo progetto, con il quale continuiamo a seguire la filosofia di valorizzazione degli immobili che Svicom sostiene da sempre, ricercando contenuti e soluzioni capaci di creare legami autentici con le nostre comunità, per diventarne parte attiva.

In Svicom li definiamo “percorsi di valore”, riferendoci ai servizi, le iniziative, le attività di accoglienza e ambientazione che studiamo per gli immobili da noi gestiti, così come le attività di inclusione sociale e di coinvolgimento diretto delle comunità, per rispondere ad esigenze e bisogni concreti”.

“Emozioni Inclusive” è la sintesi dei valori che Granfiume rappresenta e il key concept del nuovo format di comunicazione inclusivo studiato dall’agenzia Proxima, che ha coinvolto diverse importanti realtà locali e nazionali come Accessibility Days, il Consiglio Regionale del

Friuli-Venezia Giulia dell’E.N.S. – Ente Nazionale Sordi Onlus e la Sezione Provinciale E.N.S. di Pordenone, in workshop di confronto su diverse soluzioni creative per raggiungere il miglior grado di accessibilità.

Creando una serie di laboratori di studio, è stato elaborato un format di comunicazione inclusivo, analizzando le diverse alternative di loghi, contrasti, abbinamento di colori, uso di texture e font; è stato calibrato il linguaggio su un registro semplice e di facile codifica, ma soprattutto, è stato condiviso un approccio metodologico nuovo basato sul dialogo con chi vive quotidianamente il problema.

Data la complessità del tema e delle diverse sensibilità e disabilità di cui tener conto, il format creativo vedrà una continua evoluzione e verrà via via perfezionato nel corso dell’anno, così da poter arrivare a sempre un maggiore numero di clienti.

Il Progetto

Il nuovo format di comunicazione del Centro Commerciale Granfiume “Emozioni Inclusive” è stato pensato e realizzato insieme a persone cieche, ipovedenti, sorde e con disturbo specifico della lettura, per creare un prodotto fruibile, senza barriere.

Granfiume, Proxima spa Società Benefit, Accessibility Days, il Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia dell’ENS e la Sezione Provinciale ENS di Pordenone, hanno avviato un lavoro di coprogettazione di un nuovo format creativo di comunicazione che mette al centro l’inclusività.

Da una serie di incontri e workshop sono emerse precise linee guida:

● Semplicità dei testi e gerarchizzazione delle informazioni

● Attenzione ai contrasti, per facilitare la lettura: questo format creativo si basa sugli standard di contrasto necessari ad includere tutte le persone, seguendo gli indicatori della WCAG

● Font leggibile dalla maggior parte delle persone: il nostro Font è derivato dal Comic Sans, uno dei font con la migliore facilità di lettura per i dislessici, ma ne evolve le forme in modo elegante e piacevole

● L’utilizzo di texture per definire gli spazi dei contenuti con maggiore chiarezza, anche per chi distingue poco i colori.

● Delimitazione delle aree dove troviamo i soggetti e il messaggio.

Il format “Emozioni Inclusive” rappresenta uno dei tanti passi verso il concreto abbattimento delle “barriere fisiche ed esperienziali” su cui il centro commerciale Granfiume è a lavoro da anni, grazie all’impegno congiunto di Svicom Spa Società Benefit e Forum Real Estate Management Srl per la creazione di contenuti e progetti capaci di comprendere ed esprimere le esigenze del territorio e della comunità.

Dichiarazioni

E’ stimolante essere al fianco di operatori che guardano ai temi dell’inclusione sociale e che permettono di rendere sempre più integrati i diversi mondi delle disabilità. La collaborazione in atto con il Centro Commerciale diventa un volano per portare questi temi anche presso le scuole e gli uffici pubblici

Jessica Canton, Sindaco di Fiume Veneto

“La parte più affascinante di questo lavoro è quella che ci mette in ascolto dei bisogni delle persone. Non puoi dare nulla per scontato se non il fatto che sbaglierai qualcosa, che dovrai aggiustare, modificare e ancora non sarà sufficiente. Perché essere inclusivi significa non smettere mai di imparare”

Andrea Piras, Engagement Design, Proxima spa società benefit

“Lavorare su una comunicazione accessibile richiede sicuramente impegno perché è necessario analizzare un ampio raggio di bisogni ed esigenze specifiche. Questa attenzione, però, viene senz’altro ripagata, poiché la proposta comunicativa offerta al potenziale cliente va oltre l’espressione di una categoria maggioritaria, includendo anche una minoranza costituita da una variegata diversità.”

Francesca Sbianchi, Vicepresidente Accessibility Days

“È necessario avere pieno accesso alle informazioni e alle comunicazioni. Questo significa che l’informazione e la comunicazione dovrebbero essere accessibili in tutti gli ambiti della vita quotidiana: sanità, istruzione, occupazione, accesso alla giustizia, servizi pubblici, trasporti, negozi, partecipazione politica o informazioni in situazioni di rischio ed emergenze. L’accessibilità si ottiene tramite la lingua scritta e la lingua dei segni, sottotitoli, servizio di interpretariato in/da Lingua dei Segni. La progettazione di una campagna creativa può facilitare la comprensione da parte di persone sorde. L’accessibilità è un diritto umano.”

Michela Moret, Presidente della sezione provinciale ENS di Pordenone

Chi

Granfiume Gran Shopping

Il Granfiume Gran Shopping è, oggi, un punto d’incontro e di riferimento per lo shopping e lo svago della provincia di Pordenone. Un Centro accogliente, dove passeggiare, fare shopping e trascorrere il tempo libero in totale relax.

Dopo il progetto di sensibilizzazione “LISTEN! ZERO BARRIERE”, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, continua il suo percorso inclusivo con la progettazione di un format di comunicazione pensato e realizzato insieme a persone cieche, ipovedenti, sorde e disturbo specifico della lettura.

Svicom Spa Società Benefit

Da oltre 25 anni Svicom offre un servizio di consulenza completo e integrato nell’ambito della gestione immobiliare, affermandosi come una delle aziende leader nel Real Estate italiano.

La società vanta un portfolio di 120 asset – per una GLA superiore a 1,6 milioni di mq – che include centri e parchi commerciali, stand alone e high street, food hall, immobili logistici e direzionali.

Fanno parte del Gruppo Svicom le controllate: Svicom Agency e Svicom Gestioni Condominiali.

Forum Real Estate Management Srl

Forum Real Estate Management (FREM) è una società specializzata nella gestione e nello sviluppo di progetti retail, logistici e hospitality.

Un team di professionisti, impegnato quotidianamente nelle differenti fasi di analisi, gestione e valorizzazione di ogni singolo asset, è alla base di tutti i nostri progetti. Rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti, utilizzando una strategia mirata e personalizzata grazie a una profonda conoscenza del mercato.

Forum Real Estate Management gestisce un portafoglio di 12 proprietà, distribuite su tutto il territorio italiano. Negli ultimi cinque anni FREM ha raddoppiato il numero di asset in gestione, per un valore superiore a 1 miliardo di euro. Ci prendiamo cura degli asset in tutte le fasi della loro vita, con un focus particolare per i progetti value-add.

Accesibility Days

Associazione nazionale che organizza il più grande evento italiano sull’Accessibilità e l’Inclusività delle tecnologie digitali e non solo.

Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia dell’ENS – Ente Nazionale Sordi Onlus e la Sezione Provinciale ENS di Pordenone.

L’ENS promuove e valorizza la dignità e l’autonomia delle persone sorde, i loro pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità e l’informazione, l’educazione, la formazione e l’inclusione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, favorendo il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, promuovendo la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.

Proxima Spa Società Benefit

Proxima Spa Società Benefit da oltre 35 anni propone strategie di comunicazione creative che mettono sempre al centro le persone. Un hub di oltre 60 persone che insieme alle altre due società del gruppo, Lato e Ventisette Digital, mette insieme Brand Identity, Comunicazione, Design Thinking, Customer Experience, Digital Innovation per affrontare la complessità della comunicazione contemporanea attraverso semplicità, senso, azione e rapidità di risposta a tutti i livelli.