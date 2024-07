Grave incendio alla Gobbo surgelati di Azzano Decimo

AZZANO DECIMO – Un grave incendio è divampato questa mattina, 17 luglio, verso le 5.30, in via Albera ad Azzano Decimo, nella sede della Gobbo surgelati.

Il fumo sta attraversando l’intero centro del paese e si sta dirigendo verso sud ovest, in direzione Fagnigola.

La protezione civile consiglia di evitare di aprire le finestre fino a comunicazione da parte delle autorità locali e di non avvicinarsi alla zona per permettere ai mezzi di soccorso, ben 7 squadre di vigili del fuoco, giunte da altre zone della provincia e del Veneto, di operare in sicurezza.