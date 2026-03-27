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Guerra in Iran: Aviano, “Osprey” dei Marines in Base

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Sandro Rinaldini
By Sandro Rinaldini

AVIANO, “OSPREY” DEI MARINES IN BASE

AVIANO – Sei convertiplani Bell Boeing V-22 Osprey (falco pescatore) sono atterrati oggi, 27 marzo, ad Aviano poco dopo le 13.15 provenienti dalla Spagna. Il velivolo è un convertiplano medio ad uso militare prodotto dalla Bell, per le forze armate statunitensi. Può portare 24 soldati equipaggiati a 370 km di distanza che possono lanciarsi con il paracadute. È impiegato dai Marines ed è stato utilizzato in ogni scenario di guerra negli ultimi vent’anni.

Nei giorni scorsi altri velivoli simili erano arrivati nella base pordenonese, come alcuni velivoli C130 arrivati e ripartiti per Ramstein e Spagna. Anche un aereo cisterna proveniente dalla Germania, sempre della US air force ha stazionato ad Aviano per poi effettuare una missione su Cipro. Come routine sono decine i decolli di F16 in questi giorni. Al.Rin.

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