Guerra – Ripresi voli cargo da Aviano per il Golfo

AVIANO – Sono ripresi i voli da Aviano e viceversa per lo scacchiere mediorientale interessato alla guerra in Iran. In queste ore é stato monitorato un volo cargo di un Lockheed C-5M Super Galaxy (Rch2046 partito martedì sera poco dopo le 22.15), il più grande velivolo da trasporto militare americano, per la base aerea di Al Udeid Air Base in Qatar. Il volo è atterrato nella notte in quella che è la più grande base aerea americana – aperta anche alla Royal Air Force inglese e al Qatar – che ospita oltre 12mila militari americani e la sede di US Central Command (CENTCOM) ossia il comando militare stiategico per l’area mediorientale impegnato nell’attuale conflitto iraniano. La base é stata di recente obbiettivo di attacchi da parte degli iraniani con missili e droni.

Ospita diversi squadroni di cacciabombardieri F15 e elicotteri AW139 e AH-64E. Il C-5 lì atterrato è del 436 Airlift Wing con base a Dover Air Force Base nel Delaware e opera come come unico stormo di C-5 pronto al combattimento, in grado di svolgere missioni di aviolancio e operazioni speciali. L’aereo (nella foto) ha effettuato voli precedenti da Adana, in Turchia, proveniente da El Paso in Texas. Come già riportato da pordenoneoggi.it, sono frequenti i voli di aerei cargo Boeing 747-481 (BCF) della compagnia aerea americana Atlas per trasporto truppe fra Aviano, Saudi Arabia e Sofia in Bulgaria.

Al. Rin.