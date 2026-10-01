Grandi protagonisti e giovani talenti a Cordenons: al via le Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia

CORDENONS – Dal 12 al 25 ottobre Eurosporting Cordenons, grazie al sostegno del Comitato

Regionale FITP FVG e della Federazione italiana tennis e padel, torna a essere il centro del grande tennis nazionale. La struttura ospiterà le attesissime Pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2027, il primo fondamentale tassello del percorso verso il prestigioso torneo del Foro Italico di Roma, in programma dal 27 aprile al 16 maggio 2027.

Le pre-qualificazioni, che toccheranno tutte le regioni d’Italia, sono state anticipate ad ottobre (rispetto al passato, quando si svolgevano tra marzo e aprile) per venire incontro ai circoli e ai costi sostenuti a causa dei rincari di luce e gas, con l’auspicio che sia un mese mite.

L’evento vedrà scendere in campo atleti e atlete nei tabelloni di singolare maschile e femminile Open, oltre ai tabelloni di conclusione dedicati alla Terza e Quarta Categoria, o rendo a tutti i partecipanti l’opportunità di conquistare un pass per il grande tennis internazionale.

Con le iscrizioni ancora aperte – il termine per i tabelloni intermedi (3.5-2.8) è fissato per le ore 12:00 del 10 ottobre 2026 (mentre le scadenze successive verranno definite dal Giudice Arbitro) – il livello tecnico della manifestazione si preannuncia altissimo.

Nel tabellone Maschile Open guida la lista degli iscritti Matteo Del Zotto (2.1). Di assoluto rilievo la pattuglia dei 2.2 con Alessandro Ragazzi, Tomaso Gabrieli, Federico Lamberto Campana, Luca Parenti e Gianluca Bellezza Quater. Ampia anche la rappresentanza della “famiglia” Eurosporting Treviso, che schiera Angelo Rossi (2.5), Luca Wood (2.7), Marco Antonio Tranciuc (2.7) ed occhi puntati sul Triestino Edoardo Chiarvesio (2.6).

Nel tabellone Femminile Open risaltano i graditi ritorni di Elena Covi (2.2) e Francesca Covi (2.3), nate

tennisticamente proprio sui campi di Cordenons prima del loro trasferimento ad Asolo. A guidare il seeding da Cagliari arrivano la 2.2 Jessica Bertoldo e la 2.4 Nicole Scalvini, a iancate dai giovani talenti pordenonesi Emily Iosio, Giorgia Simonetta Ceciliot e dalle triestine Cecchia Camilla e Ponteri

Rebecca.

Si preannunciano due settimane di grande spettacolo e agonismo sui campi all’aperto di Eurosporting, complici le previsioni di bel tempo che permetteranno a giocatori e pubblico di godere appieno delle sfide all’aria aperta. L’impianto si prepara ad accogliere appassionati e tifosi per

celebrare la passione per il tennis in un’atmosfera unica sia dentro che fuori dal campo.

Autorità presenti alla conferenza stampa di presentazione del 1° ottobre presso Eurosporting

Cordenons: Andrea Delle Vedove, Sindaco di Cordenons Antonio De Benedittis, Presidente della FITP e Vicepresidente Vicario del CONI Claudio Bortoletto, Direttore di Eurosporting Cordenons e Presidente di Eurosporting Cordenons SSD.