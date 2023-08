Il 26 e 27 gran finale rassegna “Valcellina in musica”

VALCELLINA – Ultimi due appuntamenti per la rassegna musicale Valcellina in musica, organizzata dall’Associazione Fadiesis nella splendida cornice che abbraccia Montereale Valcellina, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso.

Sabato 26 agosto alle 17, in via Roma, tra le suggestive strade di Erto vecchia, la musica incontra la street art nell’evento “22.39 – L’istante spezzato” per dare vita a un’originale performance, che si concretizza in un gesto artistico-musicale di forte contemporaneità, fissando l’istante spezzato del 9 ottobre 1963, in un appuntamento speciale dedicato al 60° Anniversario del Disastro del Vajont.

L’espressiva fisarmonica del Maestro Gianni Fassetta – autore di alcuni temi del film Vajont di Renzo Martinelli – dialogherà con la gestualità del writer SQON, che eseguirà una sua opera in diretta nel cuore di Erto vecchia. Sulle ali della musica, due artisti con radici nella Valcellina evocheranno così “l’istante spezzato” di quel 6 novembre 1963, lasciando un segno che va oltre il momento.

Il giorno successivo, domenica 27 agosto alle 18 nella chiesa parrocchiale Sant’Andrea Apostolo di Andreis, appuntamento con Alchimie musicali e la musica del duo formato da Helga Anna Pisapia e Rosangela Flotta in un concerto per pianoforte a Quattro Mani. Dalla musica classica alla musica moderna, dall’impressionismo ai Beatles, le quattro mani “scivolano sulla tastiera leggere, sicure, allenate a suonare le note con l’unico tempo giusto: il tempo delle emozioni”.

Per info: [email protected]. L’ingresso è libero a tutti gli eventi