Il 27 agosto a Caneva la Festa col Figo Moro

CANEVA – È iniziata da alcune settimane la raccolta dei frutti più pregiati del Figo Moro da Caneva, uno dei prodotti tipici di eccellenza del territorio. A fine mese la maturazione vera e propria, che seguirà quella dei fioroni raccolti a luglio. I primi sono più piccoli e dalla buccia sottilissima di un colore scuro, con una polpa rossa intensa e succosa, dal gusto dolce e delicato. Un prodotto da consumarsi fresco nella stagione della raccolta e poi tutto l’anno trasformato in deliziose confetture, salse, prodotti per la pasticceria e per la gelateria.

Per far apprezzare questa prelibatezza nel periodo migliore, ConCentro – l’azienda speciale della CCIAA Pordenone-Udine, il Comune di Caneva e il Consorzio per la Tutela del FigoMoro da Caneva organizzano il 27 agosto “In campagna col FigoMoro”, iniziativa giunta alla sua 7ma edizione, con un programma di iniziative rivolte agli appassionati dell’enogastronomia e della natura.

Tutte le info su www.pordenonewithlove.it