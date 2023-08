Aria delle Dolomiti, weekend di sport di montagna

CLAUT – Nel weekend del 19 e del 20 agosto, Claut diventerà il palcoscenico di un evento che celebra sport, tradizione, musica e prodotti del territorio, dalla mattina fino al calar del sole: la terza edizione di Aria delle Dolomiti, che nella suggestiva cornice del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane garantirà un fine settimana di puro divertimento.

Il cuore di Claut, pulsante di storia e tradizione, offrirà ai visitatori una finestra sul passato con dimostrazioni e laboratori legati alla lavorazione della lana e del legno. Osservando gli artigiani al lavoro, si potranno scoprire gli antichi mestieri della Valcellina, apprendendo come vengono creati utensili e oggetti dal legno e come, attraverso tecniche antiche, si producono caldi tessuti.

Il 19 agosto, dalle 18, le vie del paese saranno allietate dal talento di Lex Serafo, un giocoliere e mangiafuoco che promette momenti di pura emozione, intrigando e meravigliando sia grandi che piccini. Domenica sarà la volta dei Danzerini di Aviano, che con il loro folclore friulano guideranno il pubblico in un viaggio attraverso tradizioni e festeggiamenti popolari.

Sabato si concluderà con il dj set di Dj Maxwell di Radio Piterpan e Lino Lodi. Domenica, invece, l’intrattenimento musicale sarà affidato al trio acustico dei Cellar Door; seguiranno I Bandaròs, rappresentanti della tradizione friulana folk-popolare. La giornata terminerà con un dj set curato da Dj Bensina, in collaborazione con Paradise Bissò.

Per gli appassionati di sport, Aria delle Dolomiti offre una vasta gamma di attività. Sabato sarà dedicato all’arrampicata nella Palestra Comunale di Claut, con accesso gratuito per tutti. Lo stesso giorno ci sarà anche l’opportunità di provare la canoa, con due sessioni a Barcis e nel torrente Cellina. Domenica mattina sarà possibile iniziare la giornata in modo rilassante con una sessione di yoga, mentre nel pomeriggio si potrà partecipare ad una lezione di tecniche base di autodifesa da strada. Domenica si potrà provare anche l’emozione del canyoning, sotto la guida esperta di Francesco Fazzi del Parco Naturale Dolomiti Friulane.

La terza edizione del festival si preannuncia come un weekend ricco e diversificato, capace di coinvolgere ed entusiasmare visitatori di tutte le età. Aria delle Dolomiti non è solo un evento, ma un’esperienza che celebra la bellezza e la tradizione di un territorio unico.