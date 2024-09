Il Centro di rieducazione equestre “Anche noi a cavallo” si amplia

PORCIA – Domenica 22 settembre, l’Associazione “Anche noi a Cavallo” organizza un open day al Centro di rieducazione equestre che gestisce da trent’anni in via Mantova 22 a Porcia.

L’evento è voluto per festeggiare con le autorità, i sostenitori, gli utenti e la popolazione l’acquisto di due terreni (oltre un ettaro di superficie complessiva) e l’installazione di una nuova tendostruttura: questi luoghi, insieme, consentiranno di ampliare gli IAA, ovvero gli Interventi Assistiti con gli animali (cavalli, cani, gatti e conigli) rivolti a bambini e ragazzi in particolare.

Sarà anche l’occasione per ringraziare coloro che hanno permesso il raggiungimento di questo importante ampliamento: la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Lerak, la BCC Pordenonese Monsile, la Fondazione Mediolanum Onlus, i tanti generosi donatori e i volontari che supportano il lavoro dell’equipe del Centro.

Tra gli invitati sono attesi anche rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.

Domenica le porte del Centro apriranno alle 9; dalle 9.30 alle 10.30 si svolgeranno laboratori per bambini di approccio agli animali (cavallo, cane, coniglio, gatto) e gioco psicomotorio; alle 10.45 sono previsti i saluti istituzionali e a seguire l’inaugurazione della tendostruttura, alla quale seguiranno a loro volta la visita al Centro e un momento conviviale. Le attività per i bambini riprenderanno poi alle 13.30, sino alle 16.30. Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione telefonando ai numeri 0434.920867 o (+39) 393 9367610.

“Anche noi a Cavallo” è l’unico Centro specializzato con animali residenziali che eroga IAA in regione, è iscritto nella banca dati nazionali del Digital Pet del Ministero della Salute.

Quest’anno, inoltre, l’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale ha autorizzato il potenziamento dei servizi offerti dal Centro, sancendone il passaggio da Struttura Sanitaria semplice a struttura di Media Complessità, dando all’Associazione la possibilità di svolgere anche altre prestazioni sanitarie quali, la psicoterapia, la terapia occupazionale e il trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in quanto disturbi del neurosviluppo.