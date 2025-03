Il ruolo delle donne in Polizia, Gabriella Genisi il 15 a Porcia

PORCIA – Sabato 15 marzo alle 17.30, all’Auditorium Diemoz di Porcia, nell’ultimo appuntamento di Donne Protagoniste si parlerà del ruolo delle donne in polizia tra finzione letteraria e realtà.

Sarà graditissima ospite la scrittrice Gabriella Genisi, creatrice di Lolita Lobosco, la prima donna poliziotto della letteratura italiana, all’incontro moderato da Paola Dalle Molle, vicepresidente dell’OdG FVG, sarà presente Loredana Trevisanut, già commissario della Polizia di Stato.

Gabriella Genisi, come lei stessa racconta, è diventata una giallista per caso dopo la lettura dei romanzi di Camilleri. La figura così potente del commissario Montalbano metteva in luce il vuoto che esisteva riguardo alle figure femminili con ruoli dirigenziali nella letteratura poliziesca italiana. La Genisi decide di colmare questa lacuna equiparando il canone letterario alla vita reale dal momento che dal 1981 esistevano le donne commissario: nasce così Lolita Lobosco, una donna forte e assertiva che sradica stereotipi e pregiudizi.

Gabriella Genisi è nata a Bari e vive in Puglia. È autrice di numerosi libri, diversi dei quali sono tradotti all’estero, in un sondaggio del Corriere della Sera, insieme a Camilleri, è risultata la giallista più amata d’Italia. Per Rizzoli è uscita la serie dedicata a Chicca Lopez e dal 4 marzo è in libreria “Una questione di soldi”, pubblicato da Sonzogno, l’undicesimo libro della saga di Lolita Lobosco, vice questore di Bari resa notissima dalla fiction di Rai1 con Luisa Ranieri.

Incontro realizzato con il patrocinio di: Comune di Pordenone, Assessorato alle Pari Opportunità, Comune di Zoppola, Assessorato alla Cultura, Ordine dei Giornalisti FVG e la collaborazione di: Biblioteca Civica di Porcia, Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, FIDAPA Pordenone, Lions Club Porcia, In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, UTLE Porcia APS.

Franca Benvenuti