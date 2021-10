In moto finisce contro la rotatoria, il mezzo si incendia: gravissimo un 30enne

PRATA. Grave incidente nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre lungo la strada provinciale 15, che collega Prata e Brugnera.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Sacile, un uomo di 30 anni a bordo della sua motocicletta si è schiantato su una rotatoria che, con ogni probabilità, ha visto in ritardo.

Il mezzo ha preso fuoco e il guidatore è stato trasportato all’ospedale in elicottero in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Pordenone.