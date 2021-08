Incidente tra autoarticolato e suv: intervento vigili del fuoco

VILLOTTA DI CHIONS – I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti in autostrada A28 all’altezza di Villotta nel primo pomeriggio per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autoarticolato ed un suv.

Quest’ultimo mentre si dirigeva verso Pordenone, per motivi ancora da accertare, ha impattato su un autoarticolato parcheggiato in una piazzola di sosta. Nessuna conseguenza per le due persone coinvolte, l’unico danno l’ha riportato il serbatoio del mezzo pesante il quale ha cominciato a versare copiosamente il liquido combustibile contenuto al suo interno.

I vigili del fuoco, giunti per primi sul luogo dell’incidente, hanno tamponato la falla e hanno completato l’intervento con il supporto del personale delle autostrade i quali, hanno usato una vasca di contenimento apposita per liquidi combustibili ed una pompa per estrarre il gasolio rimasto all’interno del serbatoio.

L’intervento si è concluso sotto il costante monitoraggio dei vigili del fuoco quando il serbatoio è stato completamente svuotato.