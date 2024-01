La Foghera fa del bene a Versuta: falò epifanico il 5 gennaio

CASARSA – Una foghera che farà del bene quella a Versuta di Casarsa della Delizia in occasione del programma di eventi delle festività Aria di Natale: il tradizionale falò epifanico del 5 gennaio si abbinerà alla Lucciolata a sostegno della Via di Natale, l’associazione a sostegno dei pazienti in cura al Cro di Aviano e loro parenti. Gli appuntamenti proseguiranno poi durante la giornata dell’Epifania, con proposte per famiglie e musica, per poi andare avanti anche fino a metà gennaio con altri momenti d’incontro.

“Nell’attesa di concludere il calendario – commentano il sindaco Claudio Colussi e il consigliere comunale delegato ad associazioni ed eventi Antonio Deganutti – possiamo già dire che gli eventi fin qui svolti sono stati molto apprezzati. L’ultimo in ordine di tempo il concerto di Natale gratuito aperto alla cittadinanza con il grande musicista jazz Glauco Venier e il suo quartetto. Ora spazio alla tradizione della Foghera abbinata alla Lucciolata con partenza dalla sede degli Alpini: sicuramente il grande cuore dei nostri concittadini non mancherà a questo importante evento solidale. Grazie alla Regione per il sostegno, ai dipendenti comunali per l’organizzazione e alle associazioni locali con i propri volontari per la preziosa collaborazione”.

L’accensione della Foghera e Lucciolata si svolgerà venerdì 5 gennaio. Alle ore 19:30 Lucciolata per la Via di Natale con partenza dalla sede degli Alpini in via 1° maggio. Il gruppo arriverà a piedi fino alla località Versuta dove alle ore 20:30, ospiti dell’associazione La Beorcja, ci sarà l’accensione della Foghera con le previsioni per il 2024 del venerando Charlie. A seguire rinfresco con pinza e bevande calde.

Evento come detto all’interno del programma di Aria di Natale della Città di Casarsa della Delizia insieme alle associazioni La Beorcja, Par San Zuan, Pro Casarsa della Delizia, Comitato spontaneo Borc Runcis, Gruppo Alpini Casarsa – San Giovanni, A.G.E.S.C.I. Casarsa – San Giovanni, AVIS comunale Casarsa – S. Giovanni ODV e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

Sabato 6 gennaio a San Giovanni alle ore 14:00 Benedizione dei bambini nel Duomo di San Giovanni Battista e alle ore 14:30 arrivo della Befana per la consegna delle calzette ai bambini. A seguire Premiazione del Concorso Presepi nell’ex latteria di San Giovanni. A cura della Par San Zuan, in collaborazione con Parrocchia di San Giovanni Battista. A Casarsa lo stesso giorno alle ore 15:30 benedizione dei bambini nella Chiesa Parrocchiale di Casarsa, con la rappresentazione della Sacra Famiglia e l’arrivo dei Magi che porteranno i doni al bambin Gesù.

Domenica 7 Gennaio Duomo di San Giovanni Battista alle ore 17:30 Concerto dell’Epifania. Un pomeriggio di canti e brani musicali natalizi con Corale di Rauscedo e Corale Maniaghese. A cura della Par San Zuan. Finiranno le feste ma non Aria di Natale, che proseguirà poi con la Sagra di Sant’Antoni (11-27 gennaio) a cura dell’associazione La Beorcja e il premio Cittadino dell’Anno il 13 gennaio a cura di Associazione Forum Democratico e Pro Casarsa della Delizia.