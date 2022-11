“L’albero perfetto è fatto all’uncinetto”, il 3 a Villa D’Arco

CORDENONS – “Tante persone hanno lavorato all’uncinetto per preparare le mattonelle, e ciascuna di esse, a sua volta, è stata unita alle altre simbolicamente, rappresentando il desiderio di una comunità di ritrovarsi unita e solidale”.

Proprio in questi giorni, l’Associazione Il Capitello sta terminando gli ultimi preparativi per l’Albero di Natale realizzato all’uncinetto, formato da tante colorate mattonelle “granny” ovvero, lavorate all’uncinetto. Il progetto nato all’insegna della solidarietà e del senso di comunità, è stato presentato nei mesi scorsi dall’Associazione, in accordo e con il patrocinio del Comune di Cordenons, con la Pro Loco Villa d’Arco e con il sostegno di Friulovest Banca.

Un successo confermato da numeri importanti poiché a completare questo lavoro sono state 200 persone che hanno cucito quasi mille mattonelle, tutte diverse, colorate. L’Albero di Natale interamente decorato dell’altezza di sei metri sarà illuminato e inaugurato sabato 3 dicembre, alle 19 e 30, nella piazza di Villa D’Arco con il coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni locali.

“Il progetto è frutto di un’idea creativa e sociale – come spiegano le rappresentanti dell’Associazione Il Capitello – rivolta a trasformare un sapere antico e spesso solitario in un modo per incontrarsi, nel virtuale e nel reale, stringere rapporti di vicinanza, e amicizie, travalicando i confini fisici e consentendo di mantenere in vita il tessuto umano nonostante i momenti difficili legati alla pandemia. In realtà, quelle mattonelle rappresentano tutti e tutte noi.

La nostra unicità, il nostro intreccio di storie, emozioni, desideri e speranze: l’espressione del senso più profondo di una comunità che abbiamo provato a riunire dopo i momenti difficili dovuti all’isolamento e al lockdown. Ha unito persone di ogni età, più o meno esperte di uncinetto, ciascuno ha portato un suo contributo anche solo acquistando il kit di lana.

L’albero poi, è per il noi un risultato importante poiché dimostra che insieme – e mai avremmo immaginato questi numeri – si può collaborare per raggiungere risultati straordinari.

In questo momento così difficile per tutti, questo albero particolare ci ricorderà l’importanza della solidarietà e di quanto le relazioni sociali possano arricchire la nostra vita e aiutarci nei momenti di difficoltà”.