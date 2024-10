LAMA E TRAMA Incontri nel giallo, dal 14 al 16 novembre a Maniago

MANIAGO – Dal 15 al 17 novembre 2024, Maniago si immergerà nel fascino del mistero con “Lama e Trama – Incontri nel giallo”, un evento della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Maniago che unisce letteratura, fumetti, teatro, divulgazione, pensato nel solco delle iniziative collegate al tema dell’arte fabbrile, elemento rappresentativo per la Città delle coltellerie.

Un’iniziativa che si configura come un vero e proprio progetto culturale di comunità, coinvolta con le sue varie componenti: la scuola secondaria di primo grado Marconi e il liceo Torricelli; la biblioteca civica, il Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie, l’Ute, l’Unione ciechi e ipovedenti, Lis Aganis e Gioventù maniaghese ; alcune realtà economiche del territorio e i partner del bando della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha finanziato il progetto, in particolare il Paff! e Arlef.

Dieci gli appuntamenti del festival, organizzato dall’Associazione culturale Thesis, con un programma, curato da Emanuela Furlan, che spazia fra classici e nuove voci del giallo, graphic novel, fantasy-giallo e noir, polizieschi, momenti unici come l’aperitivo dedicato al mitico Diabolik, una cena-crime, la visita guidata “diabolika” al Museo dell’arte fabbrile dedicata alle persone cieche e ipovedenti.

E tanti ospiti: dalla star del podcast e voce di punta del true crime Stefano Nazzi all’amato autore per ragazzi Guido Sgardoli, dallo scrittore Domenico Wanderling con la sua ispettrice Anita Landi al fumettista e sceneggiatore Onofrio Catacchio e ad Andrea Carlo Nappi, autore, blogger, sceneggiatore e grande cultore di Diabolik.

“Lama e Trama – Incontri nel giallo”, che si svolgerà in diversi luoghi simbolo della città, come il Teatro Verdi, il Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie e la Biblioteca civica, è dunque un’occasione unica per esplorare i molteplici volti del giallo e del noir, promuovendo al contempo il territorio maniaghese e la sua tradizione secolare.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE la manifestazione prenderà il via nel Teatro Verdi con la letteratura gialla per ragazzi e un doppio appuntamento, “Tutti figli di Sherlock”. Dopo un percorso di preparazione, alle 9, gli studenti della scuola secondaria di primo grado “G. Marconi” intervisteranno Guido Sgardoli, celebre autore per ragazzi, vincitore di premi prestigiosi come il Premio Andersen e il Premio Strega Ragazze e Ragazzi. E così accadrà alle 11.30 con “Young adults: indagini nel mistero”, dedicato agli studenti del liceo “Torricelli”. Gli incontri saranno moderati da Roberta Garlatti.

Nel pomeriggio, alle 17.30, il Ridotto del Teatro Verdi ospiterà Onofrio Catacchio, fumettista e sceneggiatore di fama internazionale. Racconterà il suo percorso artistico, fra graphic novel, poliziesco e le meno esplorate atmosfere del giallo fantasy. Catacchio, che ha collaborato con realtà editoriali di rilievo come Marvel Comics, Coconino Press e Sergio Bonelli Editore, dialogherà con Riccardo Pasqual nel corso di un incontro intitolato “I colori del giallo. Dall’ispettore Coliandro al giallo fantasy”, organizzato in collaborazione con Paff! Palazzo del Fumetto di Pordenone.

La giornata si concluderà alle 20 nel ristorante Parco Vittoria con una “Cena Crime: L’indizio invisibile”. Dall’omonimo radio giallo di Ellery Queen, personaggio iconico del genere. L’originale rappresentazione, che coinvolgerà i commensali nell’indagine, è a cura della Compagnia delle Seggiole, che arriva a Maniago dopo il successo ottenuto al Festival del giallo di Brescia e al Noir Film festival di Courmayeur e permette di festeggiare anche i 100 anni della radio, mezzo che ha attinto con successo dal genere giallo per trasmissioni importanti.

SABATO 16 NOVEMBRE, alle 16.30, il Ridotto del Teatro Verdi ospiterà la presentazione in anteprima del nuovo divertentissimo video “Quiz Mortale: Maniago”, che unisce geografia, cultura e ironia, dedicato alla Città delle coltellerie da YoupalTubo, il canale YouTube innovativo, creato da un gruppo di giovani friulani (under 30), che ha in poco tempo ha raggiunto oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. Parteciperanno Eros Cisilino, presidente di Arlef e il sindaco di Maniago, Umberto Scarabello.

Alle 17, sempre nel Ridotto del Teatro Verdi, l’autore Domenico Wanderlingh presenterà, intervistato da Claudio Cattaruzza, il suo ultimo romanzo, “L’enigma della carta Varese”, in un incontro dal titolo “Indagini al femminile”. Focus, dunque, sul ruolo delle protagoniste femminili nel giallo moderno (da Lolita Lobosco a Petra, da Teresa Battaglia a Blanca, diventate celebri anche per la trasposizione sullo schermo), con particolare attenzione all’ispettrice Anita Landi, creata dallo stesso Wanderlingh.

La serata sarà all’insegna del divertimento per i più piccoli, anche loro coinvolti nel fine settimana in giallo.

Alle 20.30, la Biblioteca civica ospiterà una caccia all’indizio e all’indiziato notturna ispirata al libro “La bibliotecaria rapita” di Margaret Mahy, coinvolgendo bambini dai 7 ai 9 anni in un’avventura misteriosa. A cura della Biblioteca e di Ortoteatro.

Alle 20.30, nel Teatro Verdi, sarà la volta di Stefano Nazzi, giornalista, uno dei nomi di riferimento nel panorama del true crime italiano, autore del podcast “Indagini” de Il Post, che incontrerà il pubblico, in dialogo con Oscar D’Agostino, per raccontare i retroscena delle sue inchieste di cronaca nera e parlare del suo nuovo libro “Canti di guerra”.

DOMENICA 17 NOVEMBRE si aprirà con un “Aperitivo diaboliko” al Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie, dove l’autore, blogger, sceneggiatore e co-autore per la Rai Andrea Carlo Cappi esplorerà l’universo di Diabolik, del quale è grande cultore. L’incontro, organizzato in collaborazione con Paff! e moderato da Riccardo Pasqual, sarà l’occasione per approfondire la figura del “criminale mascherato” e scoprire il suo legame con la tradizione fabbrile di Maniago.

A seguire, alle 15, nell’idea del progetto culturale di comunità, lo stesso Museo, con l’iniziativa “Sul filo del crimine” sarà protagonista di una visita guidata diabolika per persone cieche e ipovedenti, un’iniziativa di inclusività e accessibilità organizzata in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Pordenone.

IL CONCORSO LAMA E TRAMA

Lama e Trama è anche un concorso nazionale di scrittura, nato nel 2003 e inizialmente destinato a scrittori adulti, dal 2012 è rivolto agli studenti con due sezioni distinte: scuole secondarie di primo e secondo grado. I partecipanti devono inviare un racconto di massimo 10.000 battute, in cui “la lama” è la protagonista della trama. Oltre ai premi in denaro per i primi tre classificati di ciascuna sezione, viene offerto un Premio istituto alla scuola che invia almeno dieci elaborati e ottiene le valutazioni migliori: un soggiorno di due notti per 28 persone (studenti e insegnanti) nelle Dolomiti friulane. T

Il termine per la consegna degli elaborati è il 12 gennaio 2025. Informazioni e dettagli sul sito www.lamaetrama.it

Si segnala infine, a novembre, al Paff! di Pordenone, l’apertura della mostra “Opificio Bernardi” (che sarà presentata nel dettaglio più avanti) dedicata all’attività editoriale di Luigi Bernardi, realizzata da Paff!, Associazione Pro Maniago e Associazione culturale Luigi Bernardi.