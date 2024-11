“Le due monete del doge”, promozione territoriale targata Vallimpiadi

CANEVA – Un condiviso senso di entusiasmo. Questo sicuramente lo stato d’animo di tutti gli intervenuti all’ edizione zero de “le due monete del doge “,nuovo format di promozione territoriale promosso dall’ associazione Vallimpiadi che ha visto riunirsi nella splendida cornice dell’ azienda “Rive Col De Fer “ 30 rappresentanti di ogni categoria ( scrittura , musica , imprenditoria , politica e produttori di eccellenze enogastronomiche ) provenienti dal territorio pordenonese e dal cividalese e valli del Natisone.

L’evento, nato con l’intento di unire con un fantasioso filo conduttore due meravigliose parti della regione Friuli Venezia Giulia, e’ stato sviluppato su due livelli

Un tavolo di lavoro con un confronto di storie , esperienze , necessita’ ed ambizioni per i 30 convenuti che hanno proprio dall’ ambiente particolarmente accogliente e informale , trovato lo slancio per appassionati interventi che hanno visto emergere i tanti punti in comune dei due territori e dei loro rappresentanti.

Sono stati illustrati percorsi editoriali e letterari con Daniele Zongaro di Bottega Errante Editore che ha parlato anche del cammino di San Cristoforo , che ha suggestionato i presenti come l’esposizione dello scrittore e consigliere comunale di Pulfero Giuliano Citti , del vero e proprio caso letterario del 2024 : “all’ ombra del Matajur” .

Si sono succeduti gli interventi delle autorita’ presenti : dal consigliere regionale Roberto Novelli al padrone di Casa , il sig. Sindaco di Caneva dott. Dino Salatin passando per i rappresentanti di Pordenone con l’assessore Morena Cristofori (· Attività produttive: politiche di sviluppo economico, industriali e artigianali · Agricoltura e Consorzio di bonifica · Turismo ) e Mattia Tirelli (Ambiente, verde, ecologia) fino al sindaco di San Pietro al Natisone Cesare Pinatto.

Sono intervenuti anche Andrea Mizzau che ha portato la sua esperienza di organizzatore di eventi internazionali come il Pordenone Blues Festival , Renato Mantello direttore di Wideline radio e Maurizio Pertegato di PordenoneOggi ( media Partner dell’ evento assieme alla tv “il 13” ) , oltre che la presidente del consorzio turistico Giovanna Santin , il referente della condotta pordenonese di Slow Food Emiliano Buffo e la presidente Coldiretti Donne Francesca Muner

Molti i produttori di ogni tipologia di prelibatezza che offre il territorio : dalle tipiche mele delle valli al Figo moro da Caneva all’ arnica del Piancavallo , dalla Pitina ( primo presidio slow food della regione ) agli insaccati delle valli fino a una varieta’ di formaggi di entrambi i territori , per chiudere con i dolci che vedevano in gubane , strucchi e panettoni una vera ovazione finale .

Il tutto debitamente bagnato dal prestigioso vino della cantina Rive Col De Fer che ha ospitato l’evento

Il tavolo di lavoro e’ stato uno stimolante laboratorio di confronto e di comunanza di intenti , con il con il focus puntato ad un ben piu’ ambizioso progetto di promozione a tutto tondo dei due territori e della regione stessa che vuole avere cornice proprio in riva al noncello nella primavera del 2025.

Parallelamente si e’ tenuta una degustazione gratuita per un pubblico di 50 persone che hanno immediatamente esaurito i posti a disposizione , apprezzando in modo davvero importante la location ed i prodotti e cogliendo l’ occasione per conoscere produttori e prodotti nell’ esposizione appositamente allestita.

Il fine dell’ evento era la beneficenza e per tale motivo e’ stato coinvolto ed ha presenziato il presidente di ASLA PN Michele Roveredo che ha illustrato le finalita’ e le concrete azioni della sua associazione che si occupa di sostenere malati di sclerosi laterale amiotrofica e i loro familiari , in questo durissimo percorso di malattia.

Tutti i convenuti hanno colto l’ importanza del sostegno a questa sfida titanica ed al termine della manifestazione sono stati raccolti ben 1.000 euro donati all’ associazione.

I commenti delle autorita’ intervenute :

“ben vengano queste iniziative , con l’auspicio che siano sostenute e diventino concretezza , per un’ ulteriore spinta di crescita del ns. territorio “ le parole del sindaco di Caneva Dino Salatin

“Abbiamo grande fiducia in eventi come questo che nascono sotto l’ egida di un associazione concreta e autorevole come Vallimpiadi e siamo davvero felici nel vedere una cosi’ condivisa voglia di promuovere assieme e non divisi i nostri territori “ il commento invece di Roberto Novelli , consigliere Regionale.

“Pordenone e’ pronta per proseguire in questa crescita Turistica che sta vivendo da alcuni anni e nel suo Ruolo di Capofila di un territorio ampio e diversificato , consapevole della sfida di allinearsi in questa crescita nello sviluppo di infrastrutture per accogliere i visitatori e ben lieta di trovare partnership con le valli del Natisone ed il Cividalese e non “campanilismi ” come purtroppo accade spesso “ , le considerazioni degli Assessori Cristofori e Tirelli

“Una splendida sorpresa trovare tutti questi punti in comune con il territorio pordenonese e questa volonta’ comune , siamo davvero pronti ad una sfida che ci veda fianco a fianco per far crescere i nostri territori in sinergia “ la dichiarazione del Sindaco di San Pietro al Natisone Cesare Pinatto .

“Siamo pronti ad accogliere questa vera e propria sfida che questo progetto che proprio oggi qui ha mosso i primi passi . Una condivisione bellissima e una voglia di fare che da domani mattina diventano un’ obbiettivo assolutamente sfidante ed ambizioso ma allo stesso tempo stimolante , per rendere davvero concreta l’idea di promozione del territorio in ogni sua potenzialita’ culturale , artistica , sportiva ed ovviamente enogastronomica “ il proposito del presidente di Vallimpiadi Massimo Medves