L’ora blu di Daria Collovini, 22 giugno a Fiume Veneto

FIUME VENETO – Mercoledì 22 giugno, alle 20.30, nello spazio arte EUROOM (Fiume Veneto, via della Repubblica 23), verrà presentato il romanzo di Daria Collovini “L’ORA BLU”, dialoga con l’autrice Franca Benvenuti, letture di Viviana Piccolo, al pianoforte Arno Barzan, voce Francesca Smiraglia.

Daria Collovini è autrice di testi critici per progetti fotografici e per rubriche d’arte, racconti e poesie, con il suo primo romanzo “La ballerina di Degas” ha ricevuto il primo premio ex aequo al premio letterario “Le parole di Lavinia” e il premio nella sezione “Profumo d’autrice” al “Premio internazionale Città di Cattolica”.

Il nuovo romanzo, ambientato come il precedente nel mondo della danza e della fotografia d’arte, abbraccia un arco temporale che dagli anni Novanta arriva ai giorni nostri. Ritroviamo Adele e Diego che, insieme alla figlia Sophia, vivono anni di cambiamenti e sfide globali e individuali sullo sfondo di Milano, Parigi, Marrakech e Miami, tra un passato che riemerge in circostanze apparentemente casuali e un intrecciarsi di destini diversi, ma accomunati da una stessa dignità e costante ricerca di identità e amore che altro non sono che il significato della vita stessa.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Fiume Veneto, è realizzato in collaborazione con FIUME CREA e PEZZUTI GROUP.

* in caso di maltempo l’evento sarà spostato al Teatro Parrocchiale di Pescincanna

Franca Benvenuti