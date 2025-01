Magico Natale a Maniago. La piazza vince, obiettivo centrato

MANIAGO – L’Epifania, oltre alle feste, si è portata via anche il piccolo villaggio con le cinque casette di somministrazione più quella di vendita di dolciumi allestite in piazza Italia a Maniago con gli esercenti in attività incessantemente dal 30 novembre. Il bilancio che ne fanno gli organizzatori, ProManiago, Ascom mandamentale e Comune assessorato Commercio-Turismo, è positivo anche se si sta già lavorando per rendere l’iniziativa ancora più attraente.

«Il tempo è sempre stato dalla nostra parte e questo è indubbiamente un vantaggio – ha sottolineato Flavio Rosolen, presidente Ascom-Confcommercio dell’area mandamentale.

La programmazione degli eventi è stata di buon livello e tra noi operatori si è creato un gruppo unito e coeso. Ora c’è spazio per confrontarci e portare ad ogni livello migliorie al prossimo progetto Natale».

Anche per il presidente della ProManiago, Francesco Pattanaro, questo Natale 2024 riceve un voto più che positivo: «Gli esercenti hanno dimostrato professionalità offrendo prodotti di buona qualità e a prezzi contenuti. Per la prima volta, dopo il periodo del Covid e l’anno scorso con la pioggia che ha annullato lo spettacolo musicale, Maniago ha riempito nuovamente la piazza di giovani e persone provenienti dai paesi limitrofi e non solo».

Della stessa opinione Sandra Zilli, assessore alle attività produttive e al turismo, che loda l’impegno degli esercenti che hanno dimostrato interesse nel far vivere l’atmosfera di un “Magico Natale”. Anche la serata di Capodanno con la cover band Stereolive ha riscosso un bel successo». E conclude: «Il successo di questi eventi sono un segno evidente di come l’amministrazione Comunale si sta muovendo in piena sinergia con il tessuto sociale ed economico per promuovere l’immagine, non solo del centro commerciale naturale diffuso, ma dell’intero territorio mandamentale».

Questi i nomi dei “casettari” di piazza Italia: Got bar, La Vivina restaurant beer house, New bar, Bici grill, Bar Montenegro, Stappo Matto e Noma 21. Nella foto: Il gruppo che ha partecipato al Magico Natale di Maniago